Slår hardt ned på de unge – innfører oppholdsforbud i festgatene

Nye koronatiltak innføres i hovedstadsregionen i Danmark.

Politidirektør Anne Tønnes og borgermester Frank Jensen i København presenterte de nye tiltakene under et pressemøte torsdag ettermiddag.

De mest populære festgatene i København har nå fått et oppholdsforbud når utestedene stenger. Restauranter og barer i København må de neste to ukene stenge klokka 22, og besøkende må ha på seg munnbind.

HOLD AVSTAND: Smittevernstiltak i København sentrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Regjeringen innfører tiltakene etter økt koronasmitte.

822 personer har fått påvist koronasmitte i nabolandet i løpet av de siste to døgnene.

– Gå hjem

– Nå skrur vi ytterligere opp, sier politidirektør i København Anne Tønnes under dagens pressemøte.

Politiet i København innfører oppholdsforbud i Kødbyen, et populært utelivssted der mange pleier å samle seg utover natten.

– Dette er et signal om at her holder vi et ekstra skarpt øye med personene som drar på byen så de ikke flytter festen ut når barene stenger, sier Tønnes.

København har utbredt smitte blant unge mellom 20 og 29 år, ifølge politiet.

Under pressemøtet ber politidirektøren unge mennesker om å gå hjem når utelivet stenger. Politiet sier at de også vil holde et øye med utestedene for å sikre at de ikke har for mange gjester, og at de opprettholder kravet om å bruke munnbind.

Forbudet gjelder fra torsdag 17. september til onsdag 23. september, mellom klokken 22 til 02.

Københavnspolitiet oppretter også en rekke «advarselssoner» der politiet vil holde øye med om folk overholder smittevernstiltak. På listen står blant annet Kongens Have, Islands Brygge og Dronning Louises Bro.

Østjylland politi oppretter også slike områder ved flere populære utesteder i Randers og Aarhus. Hensikten er å forhindre smittespredning blant utelivet, ifølge TV 2 Danmark.

Koronavakter med håndsprit

Borgermester Frank Jensen sier at alle i byen må hjelpe med å knekke smittekurven som har vært stigende de siste to ukene.

– Situasjonen er alvorlig. Vi blir nødt til å sette livet litt på pause, sier Jensen.

Han påpeker at det også er iverksatt nattpatruljer og koronavakter i byen. De deler blant annet ut håndsprit til de unge på byen.

635 dødsfall

Danmark har totalt 21.393 bekreftede smittetilfeller. 635 smittede har dødd.

Danmark har elleve dødsfall per 100.000 innbyggere.

Til sammenligning har Sverige 58, Norge har fem og Finnland har syv. Gjennomsnittet i verden er tolv.