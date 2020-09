Hver dag går det tusenvis av pakker gjennom kontrollhallen på Norges hovedflyplass på Gardermoen.

En spesiell lukt fra en større forpakning i forrige uke, førte til at tollerne ble mistenksomme.

– Det jeg reagerte på først, var at det luktet veldig klor, sier tolloverinspektør i Tolletaten, Nina Fossum, til TV 2.

5000 kroner per bukse

I beslaget fant tollerne 495 bukser merket med det italienske luksusmerket Dsquared2. Vanlig pris på en ekte bukse er rundt 5000 kroner.

Tollmyndighetene ble ikke mindre mistenksomme da de så at forsendelsen kom fra De forente arabiske emirater. Merket Dsquared produseres nemlig i Italia.

– Ut i fra det vi ser nå, så antar vi at det ikke er ekte bukser, sier Fossum.

BESLAG: Tolloverinspektør Nina Fossum går gjennom beslaget på 495 jeans Foto: Simen Askjer / TV 2

Piratvare-industrien er nå er verdens største kriminelle virksomhet, med en verdi på 5791,5 milliarder kroner.

Den enorme fortjenesten fra salg av falske varer har flere ganger vært med å finansiere terrorangrep.

Pengene kommer fra kjøpelystne over hele verden, også fra Norge.

– Her er det mange som kunne blitt lurt, sier tolloverinspektør Fossum.

FORFALSKEDE LUKSUSBUKSER: Øystein Børmer holder opp en av de falske Dsquared2-buksene som skulle til en butikk i Oslo. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Mye penger å tjene

Tolldirektør Øystein Børmer mener beslaget vitner om at det er snakk om videresalg.

– Det er betydelige mengder og det er til mer organisert videresalg, det er ikke enkeltpersoner som importerer en falsk bukse, sier tolldirektør Øystein Børmer til TV 2.

Ifølge Børmer er importøren av buksene en butikk i Oslo.

– Hvis du går ut ifra at de ekte buksene koster 5000 per bukse, så har vi jo verdier på 2,4 millioner kroner i ekte varer. Det er mye penger å tjene på dette, sier han.

– Hva vil du si til de som tenker, «er dette så farlig?»

– Jeg skjønner at det er lett å tenke sånn, men det er alt det som ligger bak dette produktet som ingen av oss ønsker skal få fotfeste, hverken i Norge eller i andre land. Enten om det nå er terrorfinansiering eller utnyttelse av barnearbeid, sier Børmer, og fortsetter:

– Det er så mange fasetter i dette som man ikke tenker over, når man tror at man gjør et godt kjøp på gata eller i en butikk i Oslo.

