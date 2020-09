Lun eplekake i ildfast form

Se tips for å gjøre eplekaken glutenfri. Epler kan byttes ut med pærer. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på en enkel vaniljesaus.

Dette trenger du:

4-6 stk faste norske epler (ca. 600 g)

3-4 ss sukker (gjerne brunt) eller 3-4 ss flytende honning

2 ts kanel

Topping:

125 g sammalt speltmel/hvetemel

2-3 ss små havregryn

Ca. 40 g grovhakkede valnøtter eller hasselnøtter (kan sløyfes og erstattes med havregryn for de som ikke tåler nøtter)

1 dl flytende Melange, eventuelt flytende Melange uten melk*

1-2 ss vann eller eplemost

Flytende Melange til å smøre formen*

Slik gjør du:

Varm stekeovn til 175 grader. Skrell eventuelt eplene og skjær i båter eller terninger. Legg dem i en smurt ildfast form (ca. 24 cm i diameter). Dryss over sukker og kanel.

Bland sammen mel, havregryn, halvparten av hakkede nøtter, flytende Melange og 1 ss eplemost, til deigen samler seg. Den skal smuldres over eplene i formen. Blir deigen hard tilsett 1-2 ss eplemost .Smuldre deigen over eplebåtene. Dryss over brunt sukker og resten av hakkede nøtter. Stek på midterste rille i varm stekeovn i 30-40 minutter, til toppingen er lys gylden. Server nystekt med is, krem, vaniljesaus eller vaniljekesam/yoghurt.

Tips:

For glutenfri, bruk glutenfrie havregryn og erstatt speltmel med glutenfritt havremel. Mal havregryn i en foodprosessor til halvfint havremel.

Super enkel vaniljesaus på 1-2-3:

2 dl melk

2 dl matfløte

2 egg

2 ts potetmel

1 ss sukker

1 ss vaniljesukker

Fremgangsmåte:

Visp sammen alle ingrediensene i en kasserolle. Varm sausen sakte opp under omrøring, kun til kokepunktet, ikke koke! Sil sausen over i en passende stor mugge/bolle, dekk med plastfilm, da unngår du snerp på sausen. Sausen kan serveres varm eller lun.

