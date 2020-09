Molde kunne onsdag juble for seier mot Qarabag i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Erling Moes menn vant 6-5 etter straffesparkkonkurranse.

Seieren betyr at Molde er ett steg unna en plass i Champions League – hvor de ikke har vært siden 1999/2000-sesongen. Og i den avgjørende kampen som sikrer Champions League-spill venter ungarske Ferencvaros med norske Tokmac Nguen i spissen.

Og nordmannen legger ikke skjul på at det blir ekstra stas å spille mot Molde.

Roser Molde

– Jeg hadde lyst å møte Molde – og det er kult å spille mot et lag jeg kjenner. De har sikret seg Europaliga-plass og det er i seg selv en stor bragd. Det er ikke mange norske klubber som er med der ofte. Men til syvende og sist har de gjort noe de bør være stolt av. Det samme gjelder oss. Ingen forventet at vi er der vi er og nå har vi stor mulighet. Jeg håper det blir en kul kamp med mange scoringer, sier Tokmac Nguen til TV 2.

Samtidig har 26-åringen advart sine lagkamerater om at de ikke må undervurdere romsdalingene.

– Jeg har sagt siden dag én at det blir veldig tøft, for Molde er et godt lag. Vi må ha stor respekt for dem. De kommer ikke til å legge seg bakpå for de har gode spillere. De har ikke vært som vanlig i år, men de har likevel gode spillere. Min rolle er å forberede laget mitt på hva som venter. Jeg kommer til å gå inn i kampen mot Molde med ydmykhet og tro på det jeg gjør. Der er kult at vi kan møte dem i en slik kamp, fortsetter Nguen.

– Barndomsdrøm nummer én

«Tokki» har hatt en formidabel sesong for Ferencvaros så langt og står med syv mål på seks kamper. Nå håper den tidligere Strømsgodset-spilleren at en guttedrøm kan gå i oppfyllelse.

– En plass i Champions League vil bety alt. Det er barndomsdrøm nummer én. Det kommer før landslag og hva som helst. Det er Champions League man har har vokst opp med og sett de beste spillerne spille. Jeg kjenner ingen spillere som har spilt i Champions League.

– Der er selvfølgelig noen på landslaget som har vært der, men ikke mange får muligheten. Jeg vet hvor stort det er, avslutter Nguen.

Nguens storspill for Ferencvaros har også fått klubber utenfor Ungarn til å sperre øynene opp. Kantspilleren, som fyller 27 år i oktober, understreker imidlertid at han trives svært godt i klubben – både på og utenfor banen.

Oppgjøret mellom Nguens Ferencvaros og Molde spilles 22. eller 23. september og 29. eller 30. september.