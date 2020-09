Raser mot storbonden etter Farmen-exiten: – Han er en katastrofe

I sesongens første Farmen-ting var det Jostein Grav (58) fra Hobøl som møtte Kjetil Kirk (27) fra Oslo til tvekamp.

Andrekjempe Kirk valgte øksekast og gikk seirende ut av tvekampen mot Grav, etter å ha vunnet 2-1. Dermed er sesongens eldste deltaker den første som må forlate Samsjø gård utenfor Hønefoss.

– Det er veldig bittert og overraskende. Jeg hadde jo kjøpt meg øks på forhånd og kastet mye på en blink hjemme i hagen, og da traff jeg godt, forteller 58-åringen til TV 2 like etter tapet.

I KAMP: Jostein Grav tapte 2-1 i øksekast mot Kjetil Kirk (t.v.) og måtte forlate Farmen-gården. Programleder Mads Hansen midt i bildet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Tok seieren på forskudd

Førstekjempen trodde selv han skulle gå helt til topps i årets Farmen-utgave.

– I dag var jeg veldig avslappet og tenkte at dette bare cruiser jeg inn. Jeg sa jo på forhånd at jeg skulle møte en kar som omtrent ikke har vært utenfor Karl Johans gater, men der tok jeg grusomt feil. Der dreit jeg på draget, og må nok svelge noen kameler etter dette, sier Grav.

– Jeg så for meg muligheten som stor for å bli med helt inn i Farmen. Jeg har kunnskap både praktisk og teoretisk. Men jeg ble sett på som den største konkurrenten til å vinne Farmen, og derfor står jeg her i dag.

RØK UT: Det ble et kortvarig opphold på gården for Jostein Grav. Foto: Alex Iversen/TV 2

- Daniel er en katastrofe

Gravs taktikk var selv å bli storbonde den første uka, og begrunnet det overfor de andre deltakerne med at han var eldstemann. Men Daniel Viem Årdal (30) fra Steinkjer allierte seg med Kjetil Kirk og Sindre Nyeng (23) fra Leksvik, som fikk med seg flere andre deltakere til å stemme på Viem Årdal som storbonde.

STORBONDE: Daniel Viem Årdal. Foto: Espen Solli/TV 2

– Daniel har vært en katastrofe som storbonde fra dag én. Han har ikke lest ukesoppdraget i det hele tatt. Det ble hans bane. Jeg syntes egentlig litt synd på han. Hadde han vært litt mer ydmyk, hadde han helt klart fått ferdig ukesoppdraget, sier Grav.

Viem Årdal har to års erfaring fra Forsvaret, og brukte nettopp militær-bakgrunnen som sin styrke for at han burde bli valgt som storbonde.

– Han påsto han hadde erfaring fra Forsvaret, men da må han ha stått på kjøkkenet og tatt oppvasken tror jeg, sier 58-åringen.

ALLIERT: Sindre Nyeng var med på spillet fra start, og bidro til at Daniel Viem Årdal ble storbonde den første uken. Foto: Alex Iversen/TV 2

- Ble lei meg

Under førstekjempevalget ble Grav beskyldt av storbonden for å ha holdt tilbake opplysninger om ukesoppdraget. Grav mente at det er storbondens ansvar å lese hele boken hvor ukesoppdraget står, og at han ikke har holdt tilbake noe informasjon.

– Det falt meg tungt for hjertet. Daniel faket et begrunnelse for å få meg ut. Jeg ble lei meg og spurte om han kunne be om unnskyldning, så skulle jeg bidra slik at gjengen fikk mat, forklarer Grav.

Etter at 58-åringen ble valgt til førstekjempe sluttet han å jobbe med ukesoppdraget, noe som første til flere høylytte krangler mellom storbonden og førstekjempen.

Den første uka i årets Farmen-sesong endte med at ukesoppdraget ikke ble godkjent, og storbonden la skylden på Grav.

– Jeg prøvde å bidra så godt jeg kunne, helt til han skjønte at han kunne så lite om oppdraget at han måtte finne noen å skylde på når han så at oppdraget ikke gikk i orden. Og det ble meg, dessverre, forteller Grav.

Ingen av de andre Farmen-deltakerne har vært tilgjengelige for å gi en kommentar, ettersom produksjonen av TV-programmet fortsatt pågår.

Ønsker å overta hunden

Hjemme i Hobøl driver Grav en hundekennel, og han fikk dermed ansvaret for Farmen-hunden Balto inne på gården. Det utviklet seg raskt til å bli et nært og gjensidig vennskap.

Jostein Grav hadde hovedansvaret for hunden Balto de første dagene på Samsjø gård. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er sterke følelser. Jeg kjenner at det vibrerer i øyelokket bare av å snakke om Balto. Han knyttet seg veldig sterkt til meg. Han lå i senga mi hver natt etter at han kom inn på gården. I natt da jeg var på kjempehytta, hørte jeg at han nektet å ligge hos Nils og løp tilbake til senga mi og la seg på puta mi. Det var rørende å høre.

– Kunne du tenke deg å overta Balto etter Farmen?

– Jeg spurte faktisk dyre-ansvarlig i TV-crewet om hvem som skulle ha han etter Farmen. Det er en type jeg godt kunne tenkt meg å hatt et nærmere forhold til. Jeg har fire fuglehunder fra før, og de er tisper hele gjengen, så det spørs hvor lett det ville vært, men jeg håper i alle fall å få hilse på han ved en senere anledning, sier en tydelig rørt Grav.

Etter tvekampen fikk Grav en gledelig nyhet av programleder Mads Hansen. I skogholtet bak Farmen-gården venter Torpet og tre revansjelystne deltakere fra tidligere Farmen-sesonger.

– Torpet blir vanvittig spennende. Det kom som en stor overraskelse, så jeg griper sjanse, sier han.

