Medaljehåp fortsetter til etter OL i Tokyo

Han har lenge vært usikker på om satsingen skulle holde fram etter at koronapandemien satte en stopper for OL, men nå har roeren Are Strandli (32) bestemt seg.

På en pressekonferanse på Olympiatoppen torsdag bekrefter Strandli at han forlenger karrien til etter OL i Tokyo neste år.

Før Strandli bekreftet at han fortsetter kom han med et lite forsøk på å lure den frammøtte pressen på Olympiatoppen.

– Alle eventyr tar en slutt, sa Strandli og sa at hans tid sammen med makker Kristoffer Brun hadde vært et eventyr.

– Og eventyret sammen med Kristoffer tar slutt etter OL i Tokyo, sa Strandli og serverte sitt bredeste glis til de frammøtte journalistene.

Han fortalte videre at han var stolt av hva de hadde oppnådd i karrieren, og at livet hadde mer å by på enn bare å ro fram og tilbake på Årungen.



Strandli, som jobber som journalist i Finansavisen ved siden av rokarrieren, har gjort suksess i dobbelsculler sammen med Kristoffer Brun (32) og er regnet som et av Norges største medaljehåp under OL i Tokyo. Planen var at lekene i Japan i 2020 skulle bli karrierepunktum for Brun, som fikk en knekk i motivasjonen og lysten på å satse videre da OL ble utsatt til 2021.

Han har brukt den siste tiden på å finne ut om motivasjonen er på plass til å fortsette satsingen, og nå kommet frem til at det er den.

Strandli og makker Kristoffer Brun tok bronse under OL i Rio i 2016, og duoen har også VM-gull fra 2013 på CV-en.