Hevder Navalnyj ble forgiftet av vannflaske på hotellrommet

Aleksej Navalnyjs medarbeidere melder på politikerens Instagram-konto ifølge Reuters at han ikke ble forgiftet på flyplassen, men fra en vannflaske på hotellrommet sitt.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avlyste en planlagt tur til Berlin tirsdag etter at prøver analysert ved laboratorier i Frankrike og Sverige bekreftet at Navalnyj ble forgiftet med den militære nervegiften novitsjok.

Tysklands statsminister Angela Merkel, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere har krevd at russiske myndigheter forklarer seg i saken.

Kaller anklagene «absurde»

Den tyske regjeringen har også antydet at saken kan få konsekvenser for byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 under Østersjøen.

Kreml kaller anklager om at de sto bak forgiftningen for «absurde», men er under sterkt vestlig press. Mandag snakket Macron med Putin og gjentok kravet om at Russland må legge alle kort på bordet.

– Det er helt avgjørende at det straks blir kastet lys over omstendighetene bak dette drapsforsøket og hvem som sto bak, lød Macrons budskap.

Et militært tysk laboratorium konkluderte tidlig med at Navalnyj var forgiftet med nervegiften fra sovjettiden.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men legene der var ikke i stand til å fastslå hva som feilet ham.

Hilste fra sykesenga

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin. Navalnyj fortalte denne uken i en hilsen på Instagram at han klarer å puste på egen hånd etter forgiftningen.

– Jeg har savnet dere, skrev Navalnyj i teksten til et bilde tirsdag der han er sammen med kona Julia og to barn på Berlin-sykehuset hvor han er innlagt.

– Jeg kan fortsatt ikke gjøre så mye, men i går var jeg i stand til å puste selv hele dagen, sa Navalnyj i det som var hans første innlegg på sosiale medier siden han ble forgiftet 20. august. (TV 2/NTB)