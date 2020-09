Holdt sin virkelige stemme skjult i en årrekke

I en årrekke har Paris Hilton (39) skjult sin virkelig stemme for verdenen. Nå forteller hun hvorfor.

For mange er milliardærarvingen Paris Hilton (39) et synonym med Barbie. Med sine blonde lokker og skjøre babystemme har hun blitt en merkevare opp gjennom årene.

I et intervju med australske Channel 7 forteller hun at hun nå er klar for å vise hvem hun egentlig er.

– Hele denne tiden har jeg spilt en karakter, slik at verden aldri har visst hvem jeg egentlig er. Den virkelige meg er en som faktisk er strålende. Jeg er ikke en dum blondine, jeg er bare veldig flink til å late som jeg er en, sier hun.

Hvorfor Hilton har ventet i så mange år på å avsløre hennes virkelige liv, forklarer hun slik:

– Det var tid for verden til å endelig vite hvem jeg var. Jeg har vært gjennom så mye. Det er så mange misforståelser og forestillinger om meg. Jeg vil ikke bli husket som en dumming. Jeg vil bli respektert for den businesskvinnen jeg er, sier hun.

Ikke virkelig

I et intervju med Vanity Fair forteller hun at en del av den hun har gitt seg ut for å være, er falsk.

I hennes nye Youtube-dokumentar This Is Paris snakker hun nemlig om stemmen sin som hun har gjort til i lang, lang tid.

Hør hvordan hennes egentlig stemme høres ut, øverst i saken.

Under intervjuet med Vanity har hun droppet den skjøre babystemmen.

– Betyr dette at du pensjonerer babystemmen?

– Jeg er sjenert... Jeg tror det er noe som har blitt værende med meg, fordi jeg har gjort det så lenge, sier hun.

– Men jeg har brukt den normale stemmen min mye mer nå. Jeg prøver å være bevisst på det, og forteller meg selv: Paris fortsett å snakke med din normale stemme.

Vanskelig ungdomstid

I den nye dokumentaren på hennes Youtube-kanal forteller superstjernen om en vanskelig ungdomstid, som var preget av både fysisk og psykisk vold.

Hilton tilbrakte 11 måneder på Provo Canyon School. Det skulle være en skole med fokus på adferd og mental utvikling. Men i følge Hilton var det tortur.

– De ansatte sa forferdelige ting. De fikk meg til å føle meg dårlig og de mobbet meg. Jeg tror målet deres var å knekke oss. De mishandlet oss fysisk, de slo og kvelte oss. De ville få frykten inn i oss barn, slik at vi var for redde til å si imot.