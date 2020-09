Elbilmarkedet i Norge er hetere enn noen gang. Flere ganger i år har andelen av nybiler som er elektriske overgått 50 prosent av det totale nybilsalget.

Det er både et tegn på at flere lar seg overbevise om elbilenes fortreffelighet, og at det begynner å bli mer å velge mellom.

En av de nye modellene som har dukket opp i år, er Polestar 2.

Her er etterspørselen høy og det er noe leveringstid for de som bestiller nå. Da kan det være fristende å snu seg mot "bruktmarkedet" – der du kan få bilen på dagen.

I skrivende stund ligger det faktisk hele 15 Polestar 2 til salgs her. Men tro ikke at du kommer til å gjøre noe kupp ...

Polestar 2 byr på en totalpakke som mange nordmenn ønsker seg.

Har truffet godt

Polestar var lenge kjent for å drive med racing og var også navnet Volvo brukte på sine hvasseste modeller. Nå er de blitt et eget bilmerke – med fokus på elektrifisering og mer sporty kjøreegenskaper.

2 er altså første rene elbil ut – og den har truffet godt. Noe av forklaringen er god rekkevidde (470 km), firehjulsdrift, 440 liter bagasjeplass, 408 hk og mulighet for hengerfeste.

Det er også 3 års service og veihjelp inkludert i prisen, hos Polestar.

Tusenvis av nordmenn har bestilt og får i disse dager utlevert bilene sine.

Slipper å vente

Noen av dem som har fått bil, har lagt den rett til salgs – med håp om å tjene litt ekstra penger. De satser på at noen er villig til å betale ekstra for å få bilen på dagen, i stedet for å vente på levering.

Dette ble for alvor utbredt da Tesla Model S-hysteriet var på sitt verste. Den gangen kunne de som fikk bilen tidlig, tjene mye på å selge den raskt videre igjen.

Senere har dette vært vanlig med en rekke elbiler, der etterspørselen er høy og leveringstiden lang.

Polestar er det første bilmerket i verden som kobles mot Google Android. Det gir noen unike muligheter.

Billigst

Når det gjelder Polestar er det faktisk ganske mye å velge mellom på Finn.no allerede. I skrivende stund ligger det 16 biler ligger til salgs – og av disse er 15 Polestar 2 (den siste er den ladbare hybriden Polestar 1).

Prisene her starter på 499.000 kroner. Om du bestiller en ny Polestar 2 via importøren, starter prisene på 469.000 kroner. Som en av selgerne åpent og ærlig skriver i annonsen:

"Det er korrekt, jeg betalte ikke 499' for den, men hvis den er verdt det for deg, får du den på dagen".

Dyrest

Den dyreste Polestar 2 på bruktmarkedet ligger med prisantydning på 650.000 kroner.

Hvis du spekker en Polestar 2 med absolutt alt ekstrautstyr på konfiguratoren (inkludert alt fra barnesete, ekstra ladekabel, 20 " vinterdekkpakke og ventilerte skinnseter til Performance Pack) – kommer totalprisen på 616.000 kroner ...

Nøyaktig hvor lang ventetid du må belage deg på om du bestiller bil hos Polestar vil ikke importøren si noe om til oss i Broom. På hjemmesiden står det imidlertid at estimert levering er januar 2021.

PS: En ting du selvsagt må belage deg på hvis du kjøper på bruktmarkedet, er at du ikke nødvendigvis får spekket bilen akkurat slik du ønsker. Her må du forholde deg til utstyr og farge som første kjøper har plukket ut.

Med mer eller mindre alt utstyr kommer Polestar 2 på rundt 616.000 kroner. Faksimile: Polestar.com/no

