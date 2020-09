Putin og Lukasjenko ber USA om å holde seg unna Hviterussland

Russlands etterretningsjef mener at opprøret i Hviterussland minner om en ny «fargerevolusjon».

Hviterussland har i over en måned opplevd store demonstrasjoner siden «Europas siste diktator» Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt for sin sjette presidentperiode.

Torsdag viste EU-parlamentet sin støtte til de opposisjonelle kreftene i Hviterussland, da et overveldende flertall vedtok å ikke anerkjenne Lukasjenko som lovlig valgt president, melder Reuters.

Opprørspoliti og demonstranter støtte sammen i Minsk søndag. Foto: Tut.by/Reuters/NTB

USA fikk torsdag beskjed om å ikke blande seg inn i et lands interne anliggender, opplyser russisk UD etter en telefonsamtale om Hviterussland med USAs ambassadør.

I en tale til ledende embetsmenn langet president Lukasjenko onsdag ut mot det han hevder er USAs årelange plan om å destabilisere Hviterussland.

– De amerikanske «satellittene» Polen, Litauen, Tsjekkia og beklageligvis vårt Ukraina opererer fra det europeiske fastlandet, sa presidenten ifølge landets statlige nyhetsbyrå BelTA om hvilke land som hjelper USA.

– Minner om «fargerevolusjonene»

Lederen for den russiske etterretningstjenesten SVR, Sergej Narysjkin, hevdet onsdag at USA har beskyttet opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja og fordelt 20 millioner dollar med den hensikt å fremme protester mot myndighetene.

I uttalelsen, som er publisert i flere russiske medier, påsto Narysjkin at også andre demonstranter beskyttes av USA.

Han mener at det som pågår i Hviterussland, minner om de såkalte «fargerevolusjonene» i Ukraina og tidligere sovjetiske land på starten av 2000-tallet.

PEKER PÅ USA: SVR-sjef Sergej Narysjkin. Foto: Alexei Druzhinin/AP/NTB scanpix

– Dette ser ut som et dårlig skjult forsøk på å iscenesette nok en «fargerevolusjon» og et anti-konstitusjonelt kupp, sa Russlands spionsjef ifølge RT.

Russland har sendt fallskjermstyrker til Hviterussland, for å delta i militærøvelsen «Slavisk brorskap 2020» i Brest, ved grensen til Polen.

Onsdag ankom Russlands forsvarsminister Sergej Shojgu Minsk, for samtaler om et tettere militært samarbeid, ifølge det statlige nyhetsbyrået BelTA.

Forsvarsministrene Sergej Shojgu og Viktor Khrenin i møte med Lukasjenko i Minsk onsdag. Foto: Maxim Guchek/AP/NTB scanpix

Milliardlån

En hardt presset Lukasjenko søkte denne uken hjelp hos Russlands president Vladimir Putin, som sa han er sikker på at Hviterusslands leder kan løse krisen.

– Hvis Hviterussland faller, står Russland for tur, sa Lukasjenko til russiske medier i forrige uke.

Ifølge Putin vil Russland gi 1,5 milliarder dollar i lån til Hviterussland slik at landet kan oppfylle sin del av en unionsavtale mellom de to nabolandene.

En kvinne med et hviterussisk flagg kneler foran opprørspoliti i Minsk. Foto: TUT.by/AP/NTB scanpix

– Tatt i betraktning din erfaring er jeg sikker på at arbeidet i denne retningen vil bli organisert på øverste nivå, og åpne for at utviklingen av landets politiske system vil nå nye høyder, sa Putin da de møttes på hans landsted ved Svartehavet mandag.

Men ifølge Reuters vil ikke disse pengene vare lenge.

Den politiske analytikeren Dmitrij Oreshkin sier til nyhetsbyrået at Putin ikke har noe annet valg enn å støtte Lukasjenko.

Makthaverne i Kreml frykter at opprøret og massedemonstrasjonene vil smitte over på den russiske opposisjonen som ønsker regimeendring.

– Hvis han ikke gjør det, vil regimet kollapse, sier Oreshkin til Reuters.

Kvinner i opposisjon

Tusenvis av hviterussiske regimekritikere er pågrepet siden valget, blant dem flere viktige opposisjonsledere. Andre fremtredende opposisjonelle har søkt tilflukt i utlandet eller blitt deportert.

Hviterussiske kvinner er aktive under demonstrasjonene. Foto: TUT.by/AP/NTB scanpix

I helgen marsjerte flere tusen kvinner gjennom gatene i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Rundt 150.000 deltok i søndagens demonstrasjon, der gamle og unge hviterussere krevde presidentens avgang.

Fengslede Maria Kolesnikova, en av de fremste opposisjonslederne i Hviterussland, ble onsdag siktet for å ha oppildnet til undergraving av landets sikkerhet. Hun hadde motsatt seg å bli deportert til Ukraina ved å rive i stykker passet sitt på grensen, og sitter i et fengsel utenfor Minsk.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som ble tilkjent rundt 10 prosent av stemmene, har flyktet til Litauen. Hun skal mandag møte EU-landenes utenriksministre i Brussel.

Erna Solberg møtte Svetlana Tikhanovskaja, den ufrivillige opposisjonslederen i Hviterussland, i Litauen. Foto: Aage Aune / TV 2

Unionens utenrikssjef Josep Borrell skal lede de uformelle samtalene, som blir en del av møtet blant utenriksministrene i de 27 EU-landene, opplyser Borrells talsperson Peter Stano torsdag.

Tikhanovskaja har erklært seier i det omstridte presidentvalget i Hviterussland 9. august. Det samme har landets mangeårige president Aleksandr Lukasjenko, som ifølge offisielle resultater fikk over 80 prosent av stemmene.

EU anerkjenner ikke resultatet og forbereder sanksjoner.

– Tortur og mishandling

Sikkerhetsstyrkene i Hviterussland har slått hardt ned på opposisjonen og protestene, og FNs høykommissær for menneskerettigheter krever at de ansvarlige for overgrepene mot opposisjonelle stilles til ansvar.

I en ny rapport skriver menneskerettsgruppen Human Rights Watch at hundrevis av mennesker ble utsatt for tortur og annen mishandling etter at de ble pågrepet under protestene mot president Lukasjenko.

Hviterussisk opprørspoliti pågriper en demonstrant sist søndag. Foto: AP/NTB scanpix

– Forsvinninger, bortføringer, utvisninger og vilkårlige fengslinger fortsetter daglig i Hviterussland, sier Michael von Ungarn-Sternberg i FNs menneskerettsråd i Genève.

Folk har fortalt at de ble plukket opp på gaten av opprørspoliti (OMON) og andre spesialstyrker (Spetznaz), noen ganger på «ekstremt voldelig vis». Deretter ble de stengt inne og banket opp inne i kjøretøy der de hadde problemer med å puste.

HRW har dokumentert at flere av ofrene er blitt påført alvorlige skader, som beinbrudd, ødelagte tenner, hudsår, brannskader og lettere hodeskader. Noen var også påført nyreskader. Menneskerettsgruppen har konkludert med at mesteparten av mishandlingen som demonstrantene ble utsatt for, er å regne som tortur. (TV 2/NTB)