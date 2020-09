Fotballryktene: – Kan gå gratis til Manchester United

Juventus kommer til å terminere kontrakten til sin tyske midtbanespiller Sami Khedira. 33-åringen er ikke med i planene til Juventus-manager Andrea Pirlo ettersom at den italienske seriemesteren har hentet Arthur og Weston McKennie. Nå skal Manchester United være klar til å hente tyskeren gratis når kontrakten utgår. Det skriver The Sun.

Everton-manager Carlo Ancelotti ønsker å hente Chelseas midtstopper Fikayo Tomori. 22-åringen forventes å få minimalt med spilletid ettersom det er flere foran ham i rekken. Merseyside-klubben er også villig til å la flere spillere dra, blant dem er Gylfi Sigurdsson og Fabian Delph. Det melder The Times.

Arsenal driver å snuser på Atlético Madrids midtbanespiller Thomas Partey. Hovedstadsklubben kommer derimot ikke til å selge ghaneseren med mindre utkjøpsklausulen på 522 millioner kroner blir møtt. Det hevder Football.London.

Leicester nærmer seg en overgang for Romas stjerneskudd Cengiz Ünder. Tyrkeren har også vært ønsket av flere storklubber. Det skriver Telegraph.

Lyon-president Jean-Michel Aulas avviser rapportene om at Memphis Depay nærmer seg en overgang til Barcelona. 26-åringen har vært hyppig koblet til katalanerne dette overgangsvinduet. Det skriver Evening Standard.

Manchester United og Leicester har gitt opp å lande en overgang for Bournemouth-spiller David Brooks. Grunnen skal være at Championship-klubben har gitt 23-åringen en prislapp på 580 millioner kroner. Det skriver The Sun.

Arsenal vil snart legge inn et bud på Lyons ettertraktede midtbanespiller Houssem Aouar. «The Gunners» forbereder et på bud rundt 423 millioner kroner for 22-åringen som også er ønsket av Manchester City. Det hevder Metro.