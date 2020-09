Gardermobanen åpnet igjen etter påkjørsel

Det var natt til torsdag stengt for togtrafikk mellom Kløfta og Gardermoen etter at en person ble påkjørt. Bane Nor varsler forsinkelser i togtrafikken.

Stengingen berørte Flytoget, SJ Norges regiontog mellom Oslo og Trondheim og Vys ruter L12, R10 og R11.

Torsdag morgen melder Bane Nor at Gardermobanen er åpnet for trafikk igjen, men at folk må regne med forsinkelser.

Meldingen om påkjørselen kom i 1.30-tiden natt til torsdag. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.



(©NTB)