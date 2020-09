Én bekreftet død etter «Sally»

Natt til torsdag norsk tid skriver nyhetsbyrået AP at én person er omkommet etter orkanen «Sally». Orange Beach-ordfører Tony Kennon bekrefter overfor dem at minst en person er død som følge av orkanen så langt. En annen er meldt savnet.

Store nedbørsmengder

Nyhetsbyrået skriver at orkanen «Sally» bevegde seg fem kilometer i timen, altså den farten et menneske går i, og den gir fra seg store mengder regn. Ifølge Reuters har det i visse områder kommet over 46 centimenter regn det siste døgnet, og det er ventet å komme enda større mengder fremover.

Brannsjefen i Pensacola i Florida sier de fikk over 760 millimeter regn på svært kort tid.

– Det ble fire måneder med regn på fire timer, sier Ginny Cranor til CNN.

«Sally», som tidligere har hatt svært sterke vindkast, ble tidlig torsdag morgen nedjustert til en «tropical depression», nivået under tropisk storm, som ifølge amerikanske National Weather Service betyr at vindkraften er under 61 kilometer i timen.

SKADER I HAVNA: Flere kaier og båter ble skadet og ødelagt da orkanen Sally traff land. Dette bildet er tatt i Pensacola i delstaten Florida. Foto: Jonathan Bachman

Reuters skriver at «Sally» har skapt omfattende materielle skader, og har revet opp trær og oversvømt gater. Kraftige vindkast skapte store ødeleggelser i havneområder da den traff land. Hundretusenvis av husstander mistet onsdag strømmen, og U.S. National Hurricane Center omtalte «Sally», som tidligere var en kategori 2-orkan, som «historisk og katastrofal» for delstatene Alabama og Florida.

Mange stormer

På en pressekonferanse fortalte Florida-guvernør Ron DeSantis at en «omfattende del» av Pensacola Bay Bridge, også kjent som «The Three Mile Bridge» mangler som følge av orkanen. Orkanen, som er ventet å skape skader til mellom 2-3 milliarder dollar, har også satt en midlertidig stopp for oljeproduksjonen i området.

«Sally» er den 18. stormen som får navn i Atlanterhavet så langt i år, og er den 8. tropiske stormen/orkanen som treffer USA. Ifølge Reuters er det per nå tre navgitte stormer i Atlanterhavet, og legger til at dette er blant de mest aktive storm/orkan-sesongene registrert hittil.

– Bare ett navn igjen

Ifølge avisa Miami Herald har det hittil vært såpass mange stormer og orkaner at det kun gjenstår ett navn igjen på National Hurricane Centers liste.

– Vi har bare ett navn igjen. Og den, Wilfred, vil skje snart. Etter det må vi ta i bruk det greske alfabetet, sier sjefsmeteorolog i DTN til Reuters.

Ifølge Miami Herald har ikke dette skjedd siden 2005, og legger til at man trolig vil få en Tropical Storm Alpha før sesongen er over 30. november. I 2005 var det 27 stormer som fikk navn, seks av dem basert på det greske alfabetet.