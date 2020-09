Regjeringen vil skjerpe språkkrav for utbetaling av sosialhjelp

– Norsk er en inngangsbillett til arbeidslivet. Manglende norskkunnskaper kan gjøre at du møter stengte dører, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Det nye lovforslaget blir snart sendt over til Stortinget, og endringene i sosialtjenesteloven begrunnes med at innvandrere er overrepresentert på sosialhjelpsstatistikken.

Ikke alle innvandrere lærer seg godt nok norsk gjennom introduksjonsordningen, mener Isaksen.

– Dersom dårlige norskkunnskaper er en grunn til at du sliter med å få jobb, vil vi nå gjøre norskopplæring til en del av aktivitetsplikten for dem under 30 år. Det vil også bedre integreringen og ruste flere for arbeidslivet, sier arbeids- og sosialministeren.

Han sier endringen betyr at kommunene må sørge for at sosialhjelpsmottakere går på kurs dersom de ikke kan godt nok norsk.

