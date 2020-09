Mann (32) tiltalt for drap på sin tidligere kone

En 32 år gammel mann er tiltalt for knivdrapet på sin tidligere kone på Strømmen i Lillestrøm. Politiet mener sjalusi var drapsmotivet.

Drapet skjedde i april i fjor utenfor den 33 år gamle kvinnens leilighet. Den drepte kvinnen ble påført rundt 45 knivstikk, skriver Romerikes Blad.

Mannen ble pågrepet kort tid etter drapet og har siden sittet i varetekt.

– Han har erkjent forholdene i tiltalen og vil forklare seg nærmere om dette under hovedforhandlingene, sier mannens forsvarer, advokat Marius O. Dietrichson til avisen.

Politiet mener sjalusi var motivet for drapet, ifølge Romerikes Blad. Kvinnen skal ha innledet et forhold til en annen person, og politiet mener det skal ha vært bakgrunnen for drapet.

I tiltalen står det også at vedkommende skal ha kommet til åstedet kort tid etter drapet og blitt utsatt for trusler fra mannen som da hadde drept sin tidligere kone.

Ropte

Det var morgenen 1. april 2019 politiet mottok flere meldinger om en mann som gikk i et boligområde på Strømmen med blod på klærne.

Mannen skal ha ropt til forbipasserende at han hadde drept et menneske, og at de måtte ringe politiet.

Da nødetatene ankom stedet, fant de mannens tidligere ektefelle drept med kniv utenfor sin leilighet, der hun bodde med deres åtte år gamle datter.

Flere ganger i kontakt med politiet

Kvinnen hadde fått utdelt voldsalarm fra politiet, blant annet på grunn av en anmeldt hendelse som skjedde på senhøsten 2018. Det er fra tidligere kjent at alarmen ikke ble utløst i forkant av drapet.

– Dette var en kvinne som har vært i kontakt med politiet ved flere anledninger i forkant av drapet, og den siktede mannen var involvert i flere av hendelsene, sa politiinspektør og leder felles enhet for forebygging i Øst politidistrikt, Camilla Giske til TV 2 i mai 2019.

(©NTB/TV 2)