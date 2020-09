Motsier egen ekspert: – Han var forvirret

Sjefen for den amerikanske etaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, uttalte onsdag at en Covid-19-vaksine trolig ikke vil være tilgjengelig i USA før langt uti 2021.

– Om du spør meg om når den generelt vil være tilgjengelig for den amerikanske befolkningen, slik at vi kan ta den i bruk og komme oss tilbake til den normale hverdagen, må vi trolig inn i andre eller tredje kvartal i 2021, uttalte han i en høring i det amerikanske senatet.

Under høringen uttalte han også at om en vaksine var tilgjengelig nå, vil det ta mellom seks til ni måneder å vaksinere nok amerikanere, skriver New York Times.

Sammen med Bob Kaddlec i helsedepartementet fortalte han også at amerikanske etater sårt trenger mer midler om de skal greie å distribuere en vaksine ut til folket, skriver ABC News.

Ifølge nyhetskanalen har amerikanske etater brukt opp de drøyt 5,4 milliarder kronene de fikk i koronastøtte tidligere i år, og de to helsetoppene mener etatene trenger å få tilført over 226 milliarder kroner for å få gjort vaksinefordelingen ordentlig.

– Vi trenger ganske omfattende ressurser, og når er tiden for å få dem ut til delstatene. Akkurat nå har vi ikke disse ressursene, uttalte Redfield onsdag.

Per nå krangler demokratene i Kongressen og Trump-administrasjonen om hvordan en mulig krisepakke skal se ut, og det har ikke vært utvikling på det feltet den siste tiden.

– Tror han gjorde feil

Tirsdag denne uken hevdet USAs president Donald Trump at en vaksine muligens bare var tre-fire uker unna. Han forteller nå at han mildt sagt er uenig med Redfield.

– Jeg så uttalelsen, og jeg ringte ham. Jeg sa: «Hva mente du med det?», sier Trump under et pressemøte natt til torsdag norsk tid.

Da uttalte han samtidig at Redfield var «forvirret» da han uttalte seg om når en vaksine ville være klar.

– Jeg tror han gjorde en feil da han sa det. Det er bare feil informasjon, uttalte Trump på spørsmål om Redfields kommentarer, skriver CNN.

– Jeg tror han var forvirret, fulgte han opp.

Uenige om flere ting

Under pressemøtet gjentok Trump at en vaksine var rett rundt hjørnet, og nevnte da midten av oktober. Et skriv fra CDC ber amerikanske delstater og lokale helsemyndigheter anta at noe slikt tidligst vil kunne skje tidlig i november, i begrenset omfang, om amerikanske myndigheter godkjenner slikt innen da.

Trump uttalte også at han var uenig med CDC-sjefen Redfield i uttalelser om munnbindbruk, og hevdet også på dette feltet at helsetoppen kom med feilinformasjon.

Underveis i pressemøtet ble Trump spurt om han fortsatt hadde tiltro sin egen helsesjef.

– Det har jeg, svarte Trump da.