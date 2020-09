Neymar utestengt i to kamper

Det var i søndagens oppgjør mot Marseille at det kokte fullstendig over da PSG tapte sin andre kamp på rad etter oppstarten av Ligue 1.

Fem minutter på overtid ble det opphetet stemning mellom Marseille- og PSG-spillerne etter en situasjon midt på banen. Bråket som oppstod endte med at ikke mindre enn fem spillere ble utvist, deriblant Neymar.

Etter det røde kortet han fikk for å ha klapset til Alvaro Gonzalez har Neymar fått to kampers utestengelse. Samtidig har den franske ligaen offentliggjort at de vil starte en etterforskning rundt PSG-stjernens rasismeanklager mot Marseilles-spilleren, det melder France24.

Lagkamerat Layvin Kurzawa er utestengt i seks kamper etter å ha sparket mot Marseilles Jordan Amavi. Sistnevnte har fått en utestengelse på tre kamper etter hans utvisning.

Leandro Paredes får i likhet med Neymar to kampers utestengelse etter sammenstøtet med Dario Benedetto. Marseille-spilleren mister lagets neste kamp.

I tillegg vil Angel Di Maria bli innkalt til ligaens neste disiplinærkommisjons møte etter påstander om at han spyttet på Marseille-forsvarer Gonzalez. Møtet er satt til 23. september.

Onsdag kveld spilte PSG mot Metz i Ligue 1, der Julian Draxler sikret 1-0-seier. Men også i denne kampen ble det delt ut et rødt kort til en PSG-spiller. Denne gangen til Abdou Diallo etter to gule.