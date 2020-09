Høyesterett flagger på halv stang: – Viktig stemme for kvinners rettigheter

WASHINGTON (TV 2): Hundrevis av mennesker samlet seg utenfor Høyesterett i Washington for å sørge, natt til lørdag. Nå frykter mange konsekvensene.

Folk la ned blomster og tente lys til ære for den folkekjære dommeren Ruth Bader Ginsburg, som i sitt hjem i Washington fredag.

Hun ble sett på som en som kjempet for like rettigheter for alle grupper i samfunnet.

Høyesterett flagger på halv stang, og mange hundre mennesker har samlet seg på trappene foran bygget for å sørge etter Ginsburgs bortgang.

Viktig stemme for kvinnekampen

– Hun satt eksempelet for styrken som kan bo i en kvinne, sier Julianna Dubendorf til TV 2. Hun mener Ginsburg var en viktig stemme for de mindre privilegerte i samfunnet.

SØRGER: Ken Davies og Julie Miller er bekymret for hva som nå vil skje med den amerikanske høyesterett. Foto: Fredrik Græsvik

– Hun var en viktig stemme i retten for dem som bryr seg om kvinners rettigheter, LHBTs rettigheter, og immigranters rettigheter, sier hun.

Julie Miller og Ken Davis er på gråten når TV 2 treffer dem. De vil huske Ginsburg som en kvinne som sprengte grenser.

– Hun var en god høyesterettsdommer. Nå frykter jeg for hva som vil skje, sier Miller.

Av de ni dommerne i den amerikanske høyesterett var fire liberale og fem konservative da Ginsburg døde. Gunsburg var regnet som liberal. Nå har republikanerne som kontrollerer senatet allerede varslet at de vil utnevne en ny høyesterettsdommer før valget i november.

Da er det ventet at balansen vil tippe, og at Trump vil erstatte liberale Ginsburg med en konservativ dommer.

– Utifra det vi hører fra Trump-administrasjonen vil de gå bort ifra mye av det vi anser som esensielt med USA, sier Davis.

Frykter Roe v Wade omgjøres

Trump har utnevnt to konservative dommere siden han ble president i 2016. Om han utnevner enda en konservativ dommer er det mange som frykter at det mye kjente abortoppgjøret Roe versus Wade fra 1973 vil omgjøres.

Høyesterettsbestemmelsen konkluderte med at den amerikanske grunnloven beskytter kvinners rettighet til å ta abort.

– Vi vil fortsette å kjempe, men det er en stor avgjørelse som høyesterett vil omgjøre så raskt de kan, frykter Davis.