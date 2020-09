Innlegget på Guri Melbys Instagram får flere til å reagere

Teksten under Guri Melbys (V) siste Instagram-innlegg har fått flere til å reagere.

Onsdag kveld ble det lagt ut et bildet med følgende tekst:

«Norge er ikke akkurat bortskjemt med karismatiske politikere.

Jeg er regelen som bekrefter unntaket.

Lik hvis du synes alle andre i regjeringen er tapere uten sjarm».

I kommentarfeltet spør hun også sin partikollega Abid Raja (V) om hvorfor han ikke har likt innlegget.

Den politisk ukorrekte teksten får flere til å sperre opp øynene - og slenge igjen en kommentar under bildet av Melby.

«Noen som har hacket kontoen din eller?» skriver en Instagram-bruker.

KOMMENTERTE: Melby sin konto la igjen en spydig kommentar på bildet fra 2013. Foto: Instagram / abidqraja

Men da TV 2 spurte Melby om hva som har skjedd ga hun et hint om at Senkveld kanskje hadde en finger med i spillet, noe programmet bekrefter:

– Senkveld har spurt en profil om å gjennomføre et eksperiment for å heve synligheten til Guri Melby i sosiale medier. Hva og hvorfor får dere se i fredagens Senkveld, sier presseansvarlig Tara Nilsen.

Kort tid etter bildet ble lagt ut besøkte statsråd-kontoen også kommentarfeltet til Abid Raja sin Instagram. Der ble det lagt igjen en spydig kommentar:

«Fint bilde av oss to. Det minner meg om da jeg ble innstilt som Venstre-leder og du ikke ble det.»

Kveldens tirade på det sosiale mediet endte med noen bilder i «Instagram-Storyen» med spørsmål om Christian fra «Ex on the Beach» er singel.

SINGEL?: Det ble etter hvert tydelig at det ikke var kunnskapsministeren som sto bak innleggene. Foto: Instagram / gurimelby

Sent onsdag kveld tyder det på at ting er tilbake til normalen da statsråden la ut et nytt innlegg.

«Her har det visst skjedd mye rart mens jeg satt på telefonmøte med mine statsrådkolleger i Venstre», skrev Melby under bildet.