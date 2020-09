Tor Mikkel Wara: – Pågripelsen kom som et sjokk

Den 14. mars 2019 ble Laila Bertheussen pågrepet for trusler mot Wara.

Torsdag forklarer Tor Mikkel Wara, som var justisminister da han ble utsatt for truslene, seg som fornærmet i saken.

Forklaringen fungerer slik at aktor Fredrik Ranke stiller Wara spørsmål, som den tidligere justisministeren svarer kort på.

Wara fremstår som offensiv og forberedt når han inntar vitneboksen.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

– Totalt uforklarlig for meg

Innledningsvis spør Ranke om hvordan han reagerte da hans samboer ble pågrepet i 2019.

– Pågripelsen kom som et sjokk, sier Wara.

Statsadvokat Ranke spør ham om han husker hva han sa i det første avhøret han ga etter pågripelsen.

AKTOR: Statsadvokat Fredrik Ranke. Foto: Ole Berg-rusten

– Jeg sa det var totalt uforklarlig for meg. Det var kun spørsmål om bilbrannen som ble trukket frem da, det er viktig å presisere det, sier Wara.

Han står oppreist og snakker tydelig, og i korte setninger.

Ranke vil vite om han på noe som helst tidspunkt har tenkt at hans samboer kunne stå bak truslene.

– Jeg trodde ikke hun sto bak noen av hendelsene, sier Wara kontant.

Bertheussen er blant annet tiltalt for å ha sendt en rekke trusselbrev. Ranke vil vite om han har mottatt noen trusselbrev etter at samboeren ble pågrepet.

– Nei, men det må påpekes at politiet lekket at det var skjulte kameraer der (på parets eiendom, journ.anm). Da ville ingen prøve seg mer, hevder Wara.

– Der er vi uenige, sier statsadvokat Ranke.

– Hun må ha ligget i sengen

Statsadvokat Ranke vil spørre Wara om den første hendelsen, da noen tagget «RASISIT» på parets bolig, og tegnet et hakekors på deres bil. Det hang også en hyssing som var forsøkt påtent ut av bilens bensintank.

Det er etablert at Wara våknet den natten av en lyd, og at han gikk for å undersøke. Bertheussen har tidligere spekulert i at Wara kan ha skremt bort gjerningspersonene.

RASISIT: Dette våknet Wara til i september 2018. Foto: Politiet/ PST

I de første avhørene sa Wara at han trodde han våknet rundt klokken 2, halv 3. Siden er han noe mer usikker. Dette er tidspunktet der aktoratet mener skadeverket ble utført, og tidspunktet samsvarer med perioden Bertheussens helseapp viser at hun har vært oppe og gått flere hundre skritt.

Han har sagt i avhør at han ikke vet om han så Bertheussen liggende i sengen, men at han mener hun må ha ligget der, fordi han gikk for å undersøke hva som vekket ham.

– Hvis hun er der, så skal det ikke være lyder i huset. Da sjekker jeg ikke, sier Wara i retten.

Aktor Ranke vil vite om han kan være sikker på det, men Wara hevder han ville lagt merke til det om hun sto opp om natten. Tonen mellom Wara og statsadvokaten blir etter hvert skarp og konfronterende.

– Det det tyder på er at klokkeslettet er feil, sier Wara, og mener han ikke kan ha husket riktig.

– Eller tyder det på at hun ikke var i sengen?, spør aktor. Dette vil bety at Bertheussen i teorien kunne ha vært utenfor huset og utført skadeverket i det aktuelle tidsrommet.

– Denne lyden, jeg bare konstaterer at det er lyd, og går og sjekker hva det kan ha vært. Det kan jo også ha vært noe annet som ikke hadde noe med situasjonen å gjøre, svarer Wara.

Angrep på demokratiet

Det er sentralt i aktoratets bevisførsel å underbygge at truslene de mener Bertheussen står bak er å beskrive som et angrep på demokratiet. Det er det strengeste punktet i tiltalen, og har en strafferamme på 10 år.

Wara sier i retten torsdag at han oppfattet det som et angrep på den politiske prosessen, men ikke som et angrep på han personlig.

Statsadvokaten konfronterer ham med et intervju han ga dagen etter de første truslene. Der han beskrev Wara hendelsen som «et angrep på demokratiet».

– Hva annet forventer man at en politiker skal si, sier Wara torsdag, og gir uttrykk for at han var bundet til sin rolle. Dermed kunne han ikke kritisere politiets arbeid eller andre rettsstatlige prosesser.

– Jeg representerte en politikk, Frps innvandringspolitikk, og den er noen ganger kontroversiell. Så jeg oppfattet det som et angrep på den politiske prosessen, sier Wara.

Aktoratet viser frem flere intervjuer Wara ga i perioden da trusselhendelsene i desember 2018. På det tidspunktet var ikke Bertheussen siktet eller mistenkt.

Her sier Wara flere ganger at han mener det er et angrep på demokratiet, og erkjenner at det påvirker ham personlig selv om han er tydelig på at det ikke skal påvirke hans meninger som politiker.

– Det som var sagt der, var godt sagt av en justisminister, sier Wara til latter i rettssalen.

– Et elendig teaterstykke

I tillegg sier han i intervjuene at han tror det er en kjedereaksjon, og dermed en form for kobling, mellom hendelsene og teaterstykket «Ways of seeing». Aktoratet mener Bertheussen har forsøkt iscenesatt hendelsene for å rette mistanke mot «Ways of seeing», og aktørene bak teaterstykket var på et tidspunkt siktet for truslene.

Torsdag sier Wara at han mener det teaterstykket gjorde var galt. Blant annet viste de frem video av boligen til Wara og Bertheussen. Men Wara sier at han med bakgrunn i sin jobb som PR-rådgiver ikke ønsket å gi teateret oppmerksomhet.

– Det var galt det de gjorde. Men den kontroversielle PR-strategien deres ønsket jeg ikke å gi så mye oppmerksomhet, sier Wara.

Aktor spør hva han tenkte om at Bertheussen hadde skrevet en kronikk i VG der hun kritiserte teaterstykket.

– Alt hun skrev i den kronikken var riktig. Jeg var av den oppfatning av at dette var PR-strategien deres. Det er et elendig teaterstykke som ikke mange hadde sett hvis de ikke fikk denne oppmerksomheten, sier han.

Vitner mot samboer

Wara inntok vitneboksen torsdag morgen. Han er fornærmet i saken der hans samboer er tiltalt. De to står med kun noen få meters avstand i Oslo tingrett under hans vitnemål.

Bertheussen er tiltalt for et angrep på de høyere statsmakter gjennom skadeverk, brannstiftelse og trusler. Hun har allerede forklart seg ved flere anledninger i saken, og hun nekter enhver anklage i tiltalen. 55-åringen er svært kritisk til påtalemyndigheten og spesielt PST, og mener hun i er fornærmet i saken, akkurat som sin samboer.

Wara-intervju blir sentralt

Det strengeste punktet i tiltalen mot Bertheussen er straffelovens paragraf 115 som handler om et angrep på demokratiske embetsmenn eller institusjoner.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, mener at selv om Bertheussen blir funnet skyldig for truslene og skadeverket, vil hun ikke kunne dømmes etter paragrafen, fordi det ikke kan regnes som angrep mot høyere statsmakter.

Som en del av sin bevisførsel vil aktoratet vise et intervju av Tor Mikkel Wara fra dagen etter det første skadeverket, der den daværende justisministeren sier han oppfatter truslene som et angrep på det norske folk og demokratiet.