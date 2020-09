Ambisiøs nykommer (18) vil bli verdens beste: – Må bare sikte på det

Lillestrøm (TV 2 Sporten):

Det norske landslaget på kvinnesiden er samlet for første gang på over et halvår, med et par nye og svært spennende ansikter i de offensive rekkene.

Både Celin Bizet Ildhusøy (18) og Julie Blakstad (19) har nemlig gjennom strålende sesonger i Toppserien gjort seg fortjent til plass blant de aller beste i landet.

– Det er kjempekjekt. Det er en fin gjeng, et bra nivå og jeg gleder meg til å bli enda mer kjent med dem. Jeg må få det litt inn etter hvert, og bare kjenne litt på tempoet først, sier Ildhusøy til TV 2 etter å ha gjennomført sine første A-landslagstreninger i forbindelse med tirsdagens kamp mot Wales.

18-åringen har kapret overskrifter den siste tiden i form av svært ambisiøse uttalelser, og konfrontert med sin «jeg skal bli best i verden»-ambisjon, er Vålerenga-profilen klar på at det ikke bare var tomme ord.

– Nå har det stått litt både her og der at jeg skal bli verdens beste, så da må jeg bare sikte på det. Men det er vel bare å ta steg etter steg, komme litt inn i det her nå, se hvordan det er her og ta nivået som det kommer.

– Men du skal bli verdens beste?

– Jeg må jo prøve på det. Jeg spiller ikke fotball bare for å ha det gøy, sier hun sprudlende, før hun er klar på å moderere seg med et «holdt jeg på å si» etter avsluttet setning.

To tenåringer med store ambisjoner

18-åringen er ikke den eneste nykommeren i Martin Sjögrens tropp, seks måneder etter at svensken sist hadde en norsk A-landslagsgjeng på et treningsfelt. 19 år gamle Julie Blakstad er også et nytt bekjentskap på aller ypperste landslagsnivå.

– Det er veldig morsomt. Det er noe jeg har jobbet for hele livet, og endelig å få være her og kjenne på nivået er veldig gøy, sier RBK-profilen.

KJENNER HVERANDRE GODT: Norges to nye stortalenter har vært aldersbestemte landslagsvenninner i flere år allerede. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Hun er et par måneder eldre enn Ildhusøy, men like klar på at det er gjevt å få måle krefter med de aller beste allerede i såpass ung alder.

– Det er sykt kult. De setter standarden, og det gir gode referanser til hvordan nivået er. Det er blant verdens beste spillere, og det å kunne kjenne på det nivået er veldig gøy. Det er en herlig gjeng, og jeg føler at jeg er blitt tatt veldig godt imot.

– Du har en venninne her som sier hun skal bli best i verden. Hvor ligger dine ambisjoner?

– Man spiller jo fotball for å nå langt. Det ville vært utrolig kult å kunne spille ute i Europa en dag. Det er det som er målet. Nå er jeg jo her, og det har vært et mål på veien. Så handler det om ikke å være fornøyd nå, men å jobbe videre for å kunne etablere seg her på fast nivå, sier 19-åringen, som av TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i fjor ble omtalt som «en ganske så komplett fotballspiller».

Landslagssjefen: – Ekstremt viktig

Landslagssjefen er også strålende fornøyd med at de fra den yngre garde virkelig har tatt steg og meldt seg på. I tillegg til de to som allerede denne samlingen får prøve seg, skulle også Blakstads lagvenninne i RBK Emilie Bragstad vært på plass, men hun måtte melde forfall.

– Det er ekstremt viktig for dette lagets videre utvikling, men også for framtiden. Vi har to spillere her, skulle hatt en tredje som er veldig veldig spennende, og det står flere og banker på døren. Dette viser at vi har en interessant fremtid med mange veldig dyktige spillere som er på vei opp. Det er veldig positivt, sier Sjögren.

Ildhusøy er klar på at hun allerede lærer mer og kan få veiledning av sine mer meritterte medspillere, men er også glad for at hun og Blakstad har fått muligheten sammen.

– Vi har kjent hverandre lenge, siden vi spilte på Norges J16-lag sammen, så vi har spilt mot hverandre og med hverandre. Det er en trygghet å ha en du kjenner her, sier 18-åringen som har kubansk mor og norsk far.

Får skryt av de meritterte: – Alt er mulig

Sjögren og hans team er tydelig på at en av Toppseriens mest uortodokse spillere har kvaliteter som kan prege et norsk A-landslag allerede nå.

– Celin er en veldig spennende spiller. Hun har vært bra på våre aldersbestemte landslag og denne sesongen har hun tatt det siste steget fra å være jentespiller til å bli senior. Hun er veldig god én mot én, har tekniske ferdigheter som er veldig høye, og så synes jeg hun har utviklet seg slik at hun får mer betalt for sine tekniske ferdigheter. Det blir mer sluttprodukt av det. Det er et steg man trenger å ta, og jeg synes hun er helt på rett vei, sier landslagssjefen.

Blant de mer meritterte landslagsvenninne er det også skryt å få.

– Det er bare å ta for seg og vise hva man er god for, og det synes jeg de gjør. De har ny giv og lyst til å vise seg fram, og det er det vi trenger. For mange av dem som er med nå for første gang, så er det bare å jobbe hardt, ta for seg og prøve å lære. Da er alt mulig, sier Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen.

– Jeg synes det er to veldig talentfulle spillere som har gjort det bra i Toppserien til nå. Det er artig at de får sjansen, og den tror jeg virkelig de kommer til å ta også. De har kommet kjapt inn, og det er to bra jenter både på og utenfor banen, så det er artig, sier Wolfsburg-profil Ingrid Syrstad Engen.

– Alle de nye som kommer opp er veldig tekniske, og det blir en utfordring spesielt for oss forsvarspillere, men det er bare positivt at vi blir utfordret. Det er kjempebra, og vi er avhengig av at de spillerne som kommer inn i troppen tar nivået fortest mulig slik at vi blir et mye bedre lag også. De viser det allerede. De er uredde, veldig ambisiøse og gode, sier landslagskaptein og Chelsea-spiller Maren Mjelde.

Skal sette Ottestad på kartet

Og selv om det allerede nå snakkes høyt om verdensherredømme, er det kanskje på sin plass å nevne at det også finnes mer moderate ambisjoner hos tenåringene som det bare er å lære seg navnet på først som sist.

Julie Blakstad trår nemlig ikke bare i fotsporene til stjerner som Hege Riise, Solveig Gulbrandsen, Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen når hun drømmer om en karriere blant fotballverdens største. Rent geografisk har hun nemlig helt andre sko å fylle.

SAMME HJEMTRAKTER: TV 2-profil Marius Skjelbæk er nok ikke lenger den mest omtalte Ottestad-kjendisen i norsk fotball. Foto: Torbjørn Pedersen, Tv 2

– Føler du at du skal sette Ottestad på kartet?

– Jeg håper å kunne gjøre det, ja. Han Skjelbæk har vel satt Ottestad litt på kartet, men jeg håper å kunne bidra der, ja, smiler 19-åringen.

Vel vitende om at hun foreløpig må se at TV 2-profil, podkastmoromann og Tour de France-programleder Marius Skjelbæk - og ikke hun selv - på Wikipedia er nevnt blant de fire kjente personene som kommer fra Ottestad i Stange kommune i Innlandet.

Men det vil det nok raskt skje en endring på.