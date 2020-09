Trianas forlovede siktet av politiet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den finske rapstjernen Mikael Gabriel (30) er siktet for kjøring i påvirket tilstand.

Nylig kom nyheten om at Triana Iglesias (38) venter sitt første barn sammen med forloveden Mikael Gabriel. Nå er den kommende faren siktet for kjøring i påvirket tilstand. Det melder flere finske medier. Det dreier seg om en hendelse som skjedde 3. juni i år.

Mikael Gabriel er en av Finlands aller største rapartister. Rapperen har gitt ut flere album, og er også kjent som dommer i den finske versjonen av TV-suksessen X Factor.

Tidligere dømt

I 2018 ble rapperen dømt av tingretten i Helsinki for narkotikaforbrytelser, kjøring i påvirket tilstand og narkotikamisbruk.

Etter hendelsen gikk han imidlertid ut og beklaget på sin Facebook-side.

– Jeg røyket en joint før jeg gikk og la meg tirsdagskvelden, og jeg tenkte ikke på det da jeg satt meg bak rattet kvelden etter, selv om jeg vet at det vises i blodet lenge etter at effekten er gått over, skrev han i innlegget.

Han beklaget deretter hendelsen overfor fansen, familie og venner, samt plateselskap.

– Nå er det på tide for meg å se meg selv i speilet og ta ansvar for mine handlinger. Unnskyld, skrev han videre.

Skjedde igjen

3.juni i år ble Mikael Gabriel stoppet av det finske politet igjen.

Tingretten bekrefter at en person har blitt siktet for kjøring i påvirket tilstand. Det melder det finske nettstedet Stop. Rapperen skal også være siktet for narkotikabruk, ifølge nettstedet.

Artisten skulle onsdag kveld opptre på «Life for a Child», som er en konsert for barn, men arrangørene for konserten annonserte at den finske rapperen er byttet ut med artist Osmo Ikonen.

– Vi har blitt enige sammen at Mikael Gabril ikke kommer til å opptre på «Life for a Child»-konserten, sa Matti Valli til MTV News.

Mikael Gabriel og managementet har selv kommet ut med en kommentar:

– Det stemmer at han i juni ble stoppet i noe politiet sa var en rutinekontroll. Han måtte bli med på stasjonen for en blodprøve, men ble ikke areestert og fikk kjøre hjem fra politistasjonen med en gang. Men i dag fikk han beksjed om at de fant rester av canabis i blodet hans.

Triana er informert om saken og sier følgende til God kveld Norge:

– Jeg tar personlig avstand fra bruk av narkotika. Utenfor det har jeg ingen kommentar.