Flere titalls migranter funnet i lastebil i Østerrike

De 38 migrantene fra Syria, Tyrkia og Irak, inkludert seks mindreårige, ble funnet i kjølevognen sør i landet i forrige uke.

Migrantene sa de var redd for å dø av mangel på oksygen under turen fra Romania gjennom Ungarn. Flere av dem greide å stikke av da lastebilen stanset langs motorveien, men de ble fakket etter at vitner meldte fra. Også sjåføren, en tyrker bosatt i Romania, ble pågrepet.

Migrantene hadde betalt mellom 6.000 og 8.000 euro til menneskesmuglere for å bli fraktet til Europa.

Hendelsen minner om tragedien i 2015 da 71 mennesker ble funnet døde bak i en forlatt kjølevogn i Østerrike. Fire menneskesmuglere ble arrestert og fengslet for å ha stått bak den transporten.

Østerriksk politi sier de har merket et oppsving i den siste tiden i smugling av mennesker.