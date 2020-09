Lagkameraten reddet Coquard – måtte selv reise hjem fra Touren

Jens Debusschere (31) ofret seg for Bryan Coquard (28).

– Det er det brutale med å være hjelperytter, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd på bildene av en sliten Jens Debusschere.

Den belgiske 31-åringen får ikke stille til start torsdag etter å ha vært eneste rytter utenfor tidsfristen på 17. etappe opp Méribel Col de la Loze.

For etter å ha reddet lagets spurter, Bryan Coquard, med å komme innenfor tidsfristen, hadde ikke B&B Hotels-rytteren mer krefter igjen.

– Bryan følte seg ikke bra på den første stigningen opp Col de la Madeleine, så jeg måtte bli i gruppen med Sam Bennett eller vente på ham. I dalen mellom fjellene kjørte jeg alt jeg kunne for å bringe ham nærmere. På bunnen av det siste fjellet var jeg død, sier han til TV 2.

– Da gjenstod det 20 kilometer med slit. Jeg visste at det ikke sto om mye tid på å klare fristen, men jeg klarte det ikke. Jeg er glad for at han gjorde det, legger Debusschere til.

Da det gjenstod tre-fire kilometer til mål på den hardeste etappen og det var kun ti-tolv minutter på å klare tidsfristen, skjønte han at det var over.

Derfor var han mentalt forberedt før målgang, forteller Debusschere.

– Det blir ikke enklere å være syklist. I moderne sykling blir fjellene brattere og farten høyere, så jeg er glad at jeg ikke er 20 år lenger, sier han muntert.

– Det er aldri enkelt å forlate Tour de France, spesielt ikke når jeg var så nær. Det har vært en merkelig sesong, men det er fortsatt noen mål som kommer. Neste uke er det nasjonalt mesterskap. Så kommer klassikerne, sier han.

Nå stiller B&B Hotels med en vinnerkandidat på 19. og 21. etappe.

– Det er bra for B&B Hotels at de fikk inn Coquard, som har fire topp ti-plasseringer, inludert én tredjeplass. Så det kan bli spennende om de får ham til Paris, noe jeg tror de gjør, TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Han kan plutselig smelle til og vinne der, mener Thor Hushovd.