Barbados vil kvitte seg med dronningen som statsoverhode

Beslutningen ble formalisert i den såkalte trontalen, som øystatens London-utnevnte generalguvernør Sandra Mason holdt tirsdag på vegne av statsminister Mia Mottley.

– Et halvt århundre etter at vi oppnådde uavhengighet fra Storbritannia, er det på tide at vi lar kolonitiden være fortid for godt, sa Mason i talen.

Dronning Elizabeth er fortsatt statsoverhode for 15 tidligere britiske kolonier, der hun representeres av en generalguvernør. Blant dem er Canada og Australia.

Men mange innbyggere at Barbados har lenge ønsket at landet kvittet seg med dronningens status og ble republikk.

Kunngjøringen ble hilst med jubel av mange, og på sosiale medier sa flere at de ikke trengte dronningen siden landets mest berømte borger, sangeren Rihanna, er mer enn nok.

