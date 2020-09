Benker to spillere etter dårlig resultater – sparer nordmann

Et av verdens mest kjente e-sportorganisasjoner, Dignitas, vraker nå to spillere fra sitt Counter Strike-lag.

I januar samlet Dignitas fire av spillerne fra et av de mest dominerende Counter Strike-lagene i historien. De skulle endelig komme tilbake til den internasjonale scenen. Sammen med et ungt norsk talent i 19 år gamle Håkon «Hallzerk» Fjærli, var det knyttet store forventninger til laget.

Ni måneder senere har resultatene ikke stått til forventningene for den amerikanske klubben, som eies av basketballaget Philadelphia 76ers. Derfor har de i dag besluttet å benke svenskene Richard "Xizt" Landström og Christopher «GeT_RiGhT» Alesund.

TV 2s ekspert-kommentator Halvor Gulestøl, jobber til daglig som analytiker for nettopp Dignitas. Han forteller at beslutningen er tatt på bakgrunn av at dårlige resultater.



TV 2s ekspert-kommentator Halvor Gulestør Foto: Ola Solheim

- Vi har måttet ta beslutningen rett og slett fordi vi ikke var fornøyde med resultatene og utviklingen til laget, sier han.

Klubben har hittil holdt kortene tett til brystet angående fremtiden til Counter Strike-laget, men Gulestøl forteller at ambisjonene fortsatt er like høye som de var i januar og at de ser på et bredt spekter av spillere.

- Vi ser fortsatt veldig positivt på framtiden, vi har fortsatt kvalitetsspillere i laget og vil bygge videre på det. Selve prosessen kan jeg dessverre ikke si altfor mye om enda, men vi er i gang med søk etter nye spillere som vi tror kan løfte nivået vårt til der det bør være, forteller han.

Gode resultater for nordmann

Til tross for at laget ikke har levert på det nivået som var forventet, har det norske håpet Håkon «Hallzerk» Fjærli vist et høyt nivå og gjort seg bemerket.

Håkon «Hallzerk» Fjærli er en viktig brikke for Dignitas. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 E-sport

Gulestøl forteller at Fjærli har en sentral rolle i laget, men tror det unge talentet enda ikke har fått vist sitt fulle potensiale.



- Håkon er naturligvis en viktig brikke i det vi prøver å få til her, og selv om han har levert godt til nå føler vi oss ganske sikre på at han ikke har fått vist seg fra sin beste side helt ennå. Han kommer selvsagt til å være helt sentral for laget vårt fremover også, avslutter han.