– Liverpool var som en familie for meg. Men de hatet meg

Det er i et lengre intervju med The Times at Fernando Torres forteller hva som skjedde da han overraskende, og for mange Liverpool-fans sjokkerende, valgte å dra fra Liverpool til Chelsea i 2011.

Torres kom fra Atlético Madrid til Liverpool i 2007 etter i lang tid å ha vært sterkt ønsket av Rafael Benítez.

– Jeg begynte å lese om historien til Liverpool, og jeg kunne fort se forholdet mellom supporterne, spillerne og klubben. Det var som en familie, og det var akkurat det jeg trengte, forteller Torres.

23 år gammel forlot han Atlético Madrid for første gang og flyttet til England.

Og Torres ble fort en publikumsfavoritt. På 142 kamper for Liverpool scoret han 81 mål. Særlig samspillet med Steven Gerrard ble raskt en suksessoppskrift.

– Jeg var den spilleren jeg var, takket være ham. Om Steven ikke hadde vært i Liverpool da jeg var der, ville jeg ikke scoret så mange mål og holdt det nivået jeg gjorde, understreker Torres.

Chelsea-overgangen: – Jeg måtte til et sted hvor jeg kunne vinne trofeer

Torres snakker varmt om klubben hvor han tilbragte fire år. Han beskriver Anfield som «et sted der hvert hjørne har en historie».

– Jeg savner det i moderne fotball der alt er nytt, alt er stort og nye stadioner. Jeg elsket Anfield fordi alt var annerledes. Det var fantastisk for meg å være en del av klubbens historie, forteller den nå 36 år gamle spanjolen.

Men i januar 2011 var det slutt. Torres forlot Anfield og Liverpool til fordel for Chelsea.

Det ble ikke godt mottatt av Liverpool-fansen som blant annet svarte med å brenne drakten hans. Torres ble omtalt som en fotballspiller som bare var opptatt av penger.

Torres selv forteller at det var vanskelig å dra, men at han ikke hadde noe valg. Eierne skulle selge klubben, som ble solgt i 2010, og flere store endringer skulle skje.

– De sa til oss at de ville bygge noe i løpet av de neste åtte til ti årene. Jeg tenkte, men hva med meg? Jeg var sikker på at Liverpool var stedet hvor jeg kunne vinne trofeer, og dere fortelle meg at vi trenger ti år? Jeg trengte å finne et sted hvor jeg kunne vinne trofeer.

– De hatet meg

De nye eierne, John Henry og Tom Werner prøvde å få Torres til å bli. Det gjorde også Kenny Dalglish, som hadde tatt over som manager etter at Benítez var ferdig i 2010.

Torres mener media ga et bilde av ham som en forræder da han ønsket seg bort. Et uriktig bilde, etter hans mening. Det gjorde det tungt å returnere til Anfield med Chelsea senere.

– Fansen buet på meg. Liverpool var som en familie for meg, men de hatet meg. Det gjorde veldig vondt, sier Torres og legger til:

– Men hvis jeg var Liverpool-supporter og leste alt det media skrev om meg og årsakene til at jeg dro, så ville jeg kanskje også buet på spilleren. Men med tiden er Liverpool-fansen og jeg blitt venner igjen.

Tiden i Chelsea ble derimot ikke som Torres hadde sett for seg. Han slet med å finne sin plass i laget og klubben.

– Kanskje var det ikke så lurt å dra i januar siden laget var satt. Det blir vanskelig å passe inn da. Jeg har alltid trengt å ha den familiefølelsen, å føle at man er en del av garderoben, tilbringe tid med spillerne, gå ut å spise med dem... Jeg hadde ikke det i Chelsea, forteller spanjolen ærlig.

Etter tre trøblete år i Chelsea ble Torres lånt ut til AC Milan i 2014. I 2015 ble han solgt, før han dro tilbake der alt startet - Atlético Madrid. Han avsluttet karrièren i den japanske klubben Sagan Tosu, og er for tiden aktuell med dokumentaren om hans liv «Fernando Torres: Det siste symbolet».