– Måtte melde seg ut av et konservativt miljø

17. september slippes de tre første episoden av Isabel Raads TV-serie på TV 2 Sumo.

– Jeg er er nervøs med tanke på premieren. Jeg er spent på hvilke tilbakemeldinger jeg får, sier hun til God kveld Norge.

Annerledes familiedynamikk

TETT BÅND: Isabel Raad har flere ganger lagt ut hyllester om moren på Instagram, der hun takker for alt moren gjør for henne og søsknene. Foto: Instagram/Isabel Raad

I de første episodene får man et innblikk i hvor tett og ufiltrert forholdet hennes er med både moren og kusinen, Golnaz Khalil. De tre snakker om både sex og forhold sammen.

Raad sier det alltid har vært naturlig for henne å snakke om slikt med familien. Moren synes også det er fint å snakke om gutter med datteren.

– I vår familie har vi en veldig åpen dialog om alt, sier hun, og fortsetter:

– Mamma blir ikke flau. Hun har ingen filter og syns bare det er gøy.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken kan du se klipp fra de første episodene, hvor moren til Raad kaller henne «hore» og Raad forklarer hvorfor hun skal gi oralsex-kurs til kusinen.

FAMILIE: Golnaz Khalil er både venninnen og kusinen til Isabel Raad. Khalil syns det er gøy å være med på serien til kusinen. Foto: TV 2 Sumo

Tabubelagte tema

Raad mener hun har brutt noen barrierer ved å snakke åpent rundt de ovennevnte intime temaene.

Influenseren sier fansen er takknemlige for at hun velger å normalisere det å snakke om sex, forhold og samliv.

– Jeg har aldri brydd meg om de kulturelle greiene, hverken i Norge, Iran eller Irak. Jeg er født og oppvokst her, så jeg er ikke så iransk eller irakisk i hodet. Det at mamma er såpass åpen, det vet jeg at ikke er så normalt.

Raad, som altså har foreldre fra fra Iran og Irak, forteller at moren måtte ta avstand til iranske miljøer.

– Mamma har meldt seg helt ut. Det er veldig konservativt.

Skryter av morens reise

Raad er åpen om at hun ikke alltid har hatt et godt forhold med familien og moren. Influenseren er oppvokst i barnevernet, noe hun også har skrevet bok om.

– Mamma er så støttende. Hun er alltid der og har alltid troen på meg, sier hun i serien, og fortsetter:

– Hun er verdens beste mamma i dag, og setter barna fremfor alt i verden. Hun er sterkere nå enn hun var før.

Raad sier at livet har vært tøft til tider, spesielt da hun ble plassert i fosterhjem. I den perioden ble hun offer for mange rykter, og følte seg bestandig annerledes enn de andre barna i nabolaget.

– Mamma har blomstret. Hun har blitt den moren jeg alltid har drømt om. Det er så viktig at vi har dette forholdet nå, siden vi ikke hadde det da jeg var liten. Jeg trodde ikke vi ville få dette forholdet noensinne.

Raads kusine, Golnaz Khalil (24), har som nevnt også en stor rolle i serien. De to har også hatt en trøblete fortid.

– Vi var veldig knyttet da vi var små, men det oppstod noen episoder som splittet oss, noe som var ganske trist. Da jeg flyttet til Oslo i senere tid, fikk vi bedre kontakt. Nå er vi mer knyttet til hverandre enn noen gang. Jeg ser på Isabel som en storesøster, sier hun, og fortsetter:

– Jeg forventer at Isabel skal bli fremstilt som den omtenksomme, gode og familiekjære personen hun er. Jeg håper også at folk kan bli inspirert til at man ikke trenger å ha den perfekte fortiden for å oppnå noe, og der er Isabel et perfekt eksempel. Jeg personlig har lært mye av henne!

Se første episode av «Isabel» under: