Datatilsynet: - Nei, vi stenger ikke TikTok

TikTok har blitt lastet ned mer enn to milliarder ganger, og er én av verdens mest populære apper akkurat nå. Grunnen til at den er blitt så populær, er fordi forbrukerne kan dele korte videoer med sang, miming, dans og mye mer med hele verden.

Appen eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som lanserte den utenfor Kina i 2017.

Kineserne selv har ikke tilgang til den, men har en egen versjon som heter Douyin. TikTik og Douyin er identiske, men sistnevnte har andre regler.

Omdiskutert app

Den kinesiske appen er omstridt fordi det råder usikkerhet i hvordan de ivaretar personvernet til brukerne.

USAs president, Donald Trump, har beskyldt TikTok for å være et kinesisk spionverktøy og har truet med å forby appen, så sant den ikke selger sine amerikanske brukere til USA.

VIL FORBY TIKTOK: USAa president Donald Trump vil forby TikTok. Foto: LIONEL BONAVENTURE, JIM WATSON/ NTB

Den svenske kringkasteren SVT nekter ansatte å ha appen på sin jobbmobil. I tillegg har flere norske regjeringsmedlemmer slettet appen, eller valgt å ikke installere den, ifølge NTB.

Enkelte medier her til lands har også anbefalt sine ansatte om at de bør vurdere å slette TikTok.

Norsk stjerne på TikTok

Norske Henriette Kornelia Kjørmo (23) fra Flekkefjord arbeider til daglig som ungdomsarbeider.

TikTik er blitt hennes hobby. Der har hun har klart å bygge oppe en følgerskare på rundt 2.1 millioner under navnet @kjormo. Hennes følgerskare er fra blant annet USA, England, Sverige og Norge.

TIKTOK-STJERNE: Henriette Kornelia Kjørmo tester ut godteri fra alle verdensdeler på sin konto @kjormo Foto: Printscreen fra TikTok.

– Hvorfor er TikTok så populær?

– Det er en lettvint app. I motsetning til Snapchat blir videoene liggende – de forsvinner ikke etter en visning. En kan gjøre mye gøy der, og jeg får brukt kreativiteten min, forteller hun til God morgen Norge.

Henriette har vært kjent for dansene sine, og for å teste ut godteri.

– Hvorfor begynte du å teste ut godteri?

– Jeg ville gjøre noe som ikke alle andre gjør. Inspirasjonen fikk jeg etter å ha sett andre teste ut forskjellige matvarer. Det finnes så utrolig mye godteri og det er så mange smaker å prøve. Derfor begynte jeg å kjøpe inn godteri fra mange forskjellige land, og så spiser jeg det direkte på videoen.

Henriette bruker rundt én time hver dag for å lage innhold. Ifølge henne er det viktig å legge ut videoer daglig for å holde på følgerskaren. De forventer det.

Ettersom USAs president truer med å forby TikTok, kan det bety at Henriette potensielt mister mange av følgerne sine. Det synes hun er leit.

– Det er kjipt om den blir forbudt. Samtidig er det mange andre plattformer hvor jeg kan spre videoene mine. Appen «Triller» er en av dem.

– Et politisk spill

Datatilsynets oppgave er å føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet, forklarer at det er flere grunner til at appen er omstridt.

– Det ene er at den samler inn mange data om brukerne og man er redd for at dette sendes til Kina. TikTok selv sier de lagrer data i Singapore, forteller han til God morgen Norge.

Videre sier han at det per i dag ikke finnes bevis for at TikTok sender data til Kina. Han påpeker også at de aller fleste apper henter inn opplysninger om brukerne.

– Hvorfor er vi tilsynelatende mer kritisk til TikTok?

– For oss i Datatilsynet er det like alvorlig å sende informasjon til USA. Et eksempel på det er Facebook. Det er amerikansk og sender informasjon sin dit.

Judin forklarer at dette også kan fremstå som et politisk spill mellom stormaktene Kina, Russland og USA.

– I fjor var det en stor diskusjon rundt den Russiske aldringsappen «Faceapp». Også der var det USA og FBI som gikk ut å advarte mot bruken. Nå er det en kinesisk app de kritiserer.

Må følge norske lover

Ifølge Judin har Europa verdens beste personvernlover. Utenlandske selskap som operer i Norge må følge disse reglene.

Det er satt ned en egen datagruppe i EU som skal sjekke om TikTok holder det de lover.

For å være tilgjengelig i Europa må de forholde seg til GDPR (general data protection regulation). Det er en ordning som skal forsikre at personlig data som bilder, søk, passord og historikk blir behandlet på en sikker måte.

Målet til denne spesialgruppen er å få klarhet i om TikTok faktisk følger disse personvernreglene som gjelder i EU/EØS og dermed Norge.

Uklarhet om salg av TikTok

I den siste tiden har flere medier gått ut med at TikToks amerikanske virksomhet er kjøpt opp av det amerikanske selskapet Oracle.

Judin mener at det er ikke hold i disse påstandene.

– Vi har fått med oss ryktene og spekulasjonene som er omtalt. Vi har ikke fått salget bekreftet.

Og dersom dette ender i at USA velger å stenge appen for amerikanskje brukere, er seksjonssjefen klar i sin tale om hva som kommer til å skje i Norge.

– Norge har gode regler for personvern og vil derfor ikke stenge ned TikTok.