– Kun 15 prosent sjanse for at Sancho går til Manchester United

Jadon Sancho (20) har vært et av hovedmålene for Manchester United dette overgangsvinduet. Tidligere i sommer virket det som Ole Gunnar Solskjær lå godt an i kampen om å sikre seg det engelske stjerneskuddet, men nå tyder ting på at 20-åringen blir værende i Borussia Dortmund.

Paul Hirst, som jobber for anerkjente The Times og har fulgt Manchester United i mange år, kommer med lite oppløftende nyheter til alle som ønsker seg Sancho til Old Trafford.

– Jeg tror ikke overgangen kommer til å skje. Jeg vil si det ikke er mer enn 15 prosent sjanse for at Sancho kommer til å signere for Manchester United før overgangsvinduet stenger, sier Hirst til TV 2.

– Hvorfor det?

– Jeg tror de har gått glipp av dealen. For ikke lenge siden gikk United ut og sa at de personlige betingelsene var i orden, men det har aldri vært det som har vært problemet. Hovedproblemet er overgangssummen. Borussia Dortmund har hele tiden vært klar på at de ønsker 120 millioner euro. United har ikke bladd opp så langt, og jeg tror egentlig ikke klubben har så mye penger å bruke på én spiller.

Mark Ogden, journalist i ESPN, har bemerket seg at Solskjær ikke virker å legge voldsomt press hverken internt eller eksternt, for å sikre overgangen.

– Det virker litt naivt fra Uniteds side. For 4-5 uker siden ville direktøren Ed Woodward bruke 50 millioner euro på Sancho. Det gjorde Solskjær frustrert. Han ønsket å droppe skambudene og bare få avtalen i havn. Men det har ikke skjedd, sier Ogden.

– I tillegg virker det ikke som at Sancho har noe hastverk med å komme seg vekk fra Dortmund. Han vet at han kan ha en god sesong der nå og likevel få overgangen han ønsker neste sommer. Vanligvis pleier spillerne og teamet rundt de å vise på ulike måter at de ønsker seg vekk, gjøre litt opprør, dersom det er tilfellet. Slik har det ikke vært med Sancho, det virker ikke som han på død og liv vil tvinge igjennom denne overgangen. Men ingenting kan avskrives helt enda.



Selv om Ogden og Hirst er relativt samkjørte i oppfatningen av ståa i Sancho-saken, har de et ganske forskjellig syn på hva man kan forvente av United fremover og hva som skal til for at sesongen blir ansett som vellykket.

– Jeg mener at United må enten vinne et trofé, eller utfordre i tittelkampen i Premier League. Jeg tror ikke de kommer til å vinne Premier League, men for å vise progresjon vil jeg se at de i alle fall nærmer seg Liverpool og Manchester City. Gapet må kuttes. Kun topp fire er ikke godt nok, da er Solskjær i trøbbel, mener Ogden.

Hirst er uenig:

– Ed Woodward kan ikke forlange en topp to plassering denne sesongen når de bare har kjøpt én spiller hittil i Donny van de Beek, som i tillegg spiller i en posisjon på midtbanen United trengte aller minst å forsterke. Se på Chelsea for eksempel, det de har gjort på overgangsmarkedet har gitt de et stort fortrinn på konkurrenter som United.

– Til Solskjærs forsvar trenger han å få spillerne han ønsker for å kunne ta klubben videre. Per nå sitter de på alt for mange spillere de ikke får solgt og som har enorme lønninger. Topp fire er godt nok for kommende sesong, avslutter Hirst.