Sjokkerende reklame stjal Carole Baskins «Skal vi danse»-show

Da «Tiger King»-stjernen Carole Baskin (59) debuterte på den amerikanske parketten i «Skal vi danse» var det noe helt annet enn tigerdansen som stjal showet.

Dansedeltagelsen har nemlig fått ryktene rundt forsvinningen av hennes daværende ektemann til å blusse opp igjen.

Den tidligere svigerfamilien sørget for at seerne av mandagens premiereshow fikk en reklamepause litt utenom det vanlige.

Familien krever svar

Familien til savnede Don Lewis har leid reklametid på den amerikanske kanalen ABC for få flere svar om den mystiske forsvinningen, skriver BBC.

Millionæren fra Florida ble meldt savnet 19. august 1997, ifølge CBC. Siden har ingen sett ham.

I forbindelse med Netflix-dokumentaren «Tiger King» ble Baskin gjenstand for flere spekulasjoner. Det ble blant annet påstått at hun matet ektemannen til tigrene hennes. Siden da har ryktene gått om hva som egentlig skjedde for 23 år siden.

Den 34-sekunder lange reklamen starter med døtrene fra Lewis sitt tidligere ekteskap: Gale, Lynda og Donna.

Deretter ser vi familiens bistandsadvokat sammen med døtrene og Lewis sin tidligere assistent.

– Don Lewis forsvant på mystisk vis i 1997. Vet du hvem som gjorde det, eller om Carole Baskin var involvert? spør John M. Phillips.

Datteren Donna informerer seerne om en dusør på 100.000 dollar som har blitt samlet inn.

Nekter innblanding

En av episodene i serien «Tiger King» er dedikert til forsvinningen.

Selv har Carole Baskin nektet å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Hun giftet seg på nytt med Howard Baskin i 2004.

En av de som ga de sterkeste anklagene mot Baskin er «Tinger King»-hovedperson Joseph Maldonado-Passage (57), også kjent som «Joe Exotic».

Han soner en dom i Texas for å ha forsøkt å få en leiemorder til å drepe Baskin.