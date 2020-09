Bestilte varer for 50.000 kroner for to år siden – de har han aldri fått

TV 2 HJELPER DEG: Jo Andre Berg-Wolla fortviler over at granitt og belegningsstein for 50.000 kroner aldri har dukket opp. Steinfirmaet skylder på kinesiske myndigheter.

Jo Andre Berg-Wolla kjøpte granitt og belegningsstein fra Steinsenteret i Haugesund for to år siden. Den første leveringen gikk fint. Den andre leveringen til en verdi av 50.000 kroner har han ennå ikke mottatt.

– Hele situasjonen er egentlig litt håpløs, sier han til TV 2 hjelper deg.

På nettsidene til firmaet står det at de har mer enn 25 års erfaring i bransjen, og at de har steinkontroll. Men to år etter bestilling har de ennå ikke levert stein.

– Nå står jeg på litt bar bakke egentlig, sier han, og råder andre til å holde seg unna firmaet.

Hadde stor planer

Han bor i Øyer, nord for Lillehammer. I 2018 hadde han mange planer på tomten, og han trengte store mengder med stein.

– I hovedsak skulle vi bygge mur og legge brostein på store deler av tomten. I tillegg skulle vi lage en trappeblomsterkasse med granittstein, sier han.

Han valgte å kjøpe stein fra Steinsenteret i Haugesund.

– Det virket som en seriøs bedrift, hadde best pris på stein og kunne levere kjapt, forteller han.

Etter den første leveransen, uteble også kommunikasjonen med firmaet.

– Det har vært utrolig vanskelig å få tak i firmaet både på epost og på telefon, sier han oppgitt.

Men til slutt, i april i år, får han tak i Steinsenteret.

– Da virket de litt uforstående for at jeg ikke hadde fått varene. De sa at de hadde byttet system på nettsidene sine, og de skulle sjekke opp ordren og gi tilbakemelding. Men jeg har ikke hørt noe, sier han.

Etter dette har ikke Steinsenteret svart.

– Jeg synes det er veldig ergerlig og veldig uprofesjonelt av firmaet.

Mange klager

Forbrukerrådet har mottatt over 50 klager på firmaet de siste fire årene. 11 av disse er fra i år.

– Det er kjempekjedelig når man ikke får varene man har krav på, og heller ikke pengene igjen, sier jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud.

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med flere som opplever det samme som Berg-Wolla.

I januar 2020 bestilte Dennis Asbjørnsen bruddskifer fra Steinsenteret.no for 5.000 kroner.

– Vi har aldri fått disse produktene levert. Jeg har purret, ringt og sendt e-poster. Ingen respons å få, sier han.

Asbjørnsen krevde til slutt å få pengene tilbake. Han ble lovet å få pengene i retur, men har ikke mottatt noe.

Tom Roger Schjelderup bestilte naturstein i mai 2019 for nesten 50.000 kroner. Han har ikke fått stein, eller penger tilbake.

– Vi purret på epost og telefon. Eneste vi fikk var mange unnskyldninger, sier Schjelderup.

Daniel Ovesen Thafvelin skulle ha stein for å bygge ferdig mur i hagen. Han bestilte september i fjor, og har ennå ikke fått varene.

Vil ikke kommentere

Det er Nils Olav Nes som driver Steinsenteret. TV 2 hjelper deg har i lang tid forsøkt å gjøre et intervju med Nes, og har også besøkt firma-adressen uten resultat. Nes svarer til slutt på epost der han legger skylden på kinesiske myndigheter og koronapandemien. Hva Steinsenteret vil gjøre med sakene til Jo Andre Berg-Wolla og de andre, vil ikke Nils Olav Nes fortelle.

– Vi kommer ikke til å kommentere enkelte kundesaker. Kundesaker prøver vi å løse med kunden, ikke gjennom media, skriver han til TV 2 hjelper deg.

Finnes muligheter

Det finnes muligheter for å kreve inn penger, dersom selger faktisk har erkjent pengekravet, og sier de vil ordne opp.

– Da kan man ta kontakt med namsmannen og se om det kan være grunnlag for å tvangsfullbyrde kravet, sier Skarderud.

I Øyer har Berg-Wolla sett seg nødt til å kjøpe ny stein fra et annet firma, og han har fått ferdigstilt noe av hagearbeidet.