López knuste den slovenske superduoen på kongeetappen

Colombianske Miguel Ángel López vant 17. etappe av Tour de France.

Jumbo-Visma og Primoz Roglic klarte ikke å følge Astana-rytteren da han gikk til på kongeetappen til Méribel Col de la Loze.

– Dette var det vi har drømt om. Vi mistet aldri troen underveis. Vi har kjempet hver eneste dag. Laget var helt fantastisk, sier López.

Roglic kom i mål 15 sekunder etter López, mens Tadej Pogacar ble nummer tre med 30 sekunder opp til etappevinneren.

López kjørte seg opp på tredjeplass i sammendraget, ett minutt og 26 sekunder bak ledende Roglic. Opp til Pogacar på andreplass er det 29 sekunder for López.

– Det var en veldig hard etappe. De siste fire-fem kilometerne var brutale. Du er glad når du kommer til toppen. Det var en fin dag for oss. Jeg vant ikke, men jeg økte jeg ledelsen i sammendraget, så det var en bra dag for meg, sier Primoz Roglic.

Roglic økte ledelsen ned til andreplassen til 57 sekunder.

– Jeg er fornøyd med egen innsats. Det var en hard dag. Bahrain kjørte høyt tempo opp Madeleine, og opp Méribel Col de la Loze eksploderte det på de siste kilometerne. Jeg er fornøyd med å bli nummer tre i den finalen uten å tape for mye tid, sier Pogacar, som tok over klatretrøyen.

Roglic-hjelperens angrepsplan

Gjennom store deler av etappen satt Bahrain-McLaren i front og holdt tempo oppe, men da kaptein Mikel Landa ble etterlatt til seg selv med om lag fem kilometer igjen til mål, klarte han ikke å henge med favorittene.

– Vi har hatt et mål om en pallplass i Touren. Vi har ikke hatt en enkel vei hit. Det har vært mange problemer på veien. Vi ventet på det rette øyeblikket, for Jumbo-Visma har det vært vanskelig å gjøre noe med på resten av etappene. Vi ville vente til denne etappen, for da visste vi at det var en mulighet. Hele laget viste styrke, men vi fikk ikke resultatet vi hadde håpet på. Vi kunne ikke bedt laget om mer. I morgen kommer det en ny mulighet til å overraske, sier Bahrain-McLaren-rytter Pello Bilbao.

Med 2,5 kilometer igjen til mål på Méribel Col de la Loze gikk Roglic-hjelper Sepp Kuss og fikk følge av Miguel Ángel López. Kuss måtte slippe López og vente på Roglic, som hadde tråkket fra Tadej Pogacar.

– Planen min var kanskje å angripe senere for å ta bonussekunder på bekostning av andre, men først kom ingen etter. Så kom López. Jeg prøvde å holde meg sammen med ham, men så gikk han som en rakett. Derfor ventet jeg på Roglic, sier Sepp Kuss til TV 2 og resten av pressekorpset.

Sterkt femmannsbrudd

Det var flere forsøk på å komme av gårde i brudd, men det var først den sterke gruppen med Julian Alaphilippe, Richard Carapaz, Dan Martin, Gorka Izagirre Insausti og Lennard Kämna.

Kämna, som tok sin første etappeseier i Tour de France med tirsdagens triumf, måtte slippe etter et Alapahilippe-støt opp Col de la Madeleine. På vei ned var det også slutt for Dan Martin.

Med om lag ni kilometer igjen så det ut til å være slutt for den siste utbryteren, Richard Carapaz, men i favorittgruppen roet det seg og Team Ineos-rytteren holdt unna. Han økte ledelsen til over 45 sekunder, men med tre kilometer igjen til mål var forsøket over for Carapaz.

Fjorårsvinner Egan Bernal sto av Tour de France før onsdagens etappe.