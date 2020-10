Fikk sjokkbeskjed på lille julaften

TV 2 HJELPER DEG: Oppussingsjobben skulle ta noen få måneder, lovte byggefirmaet. Et og et halvt år senere var familiens hus en livsfarlig byggeplass.

– Det er jo frustrerende, irriterende, trist og alt egentlig, sier Cathrina Hell Lykke.

Sammen med mannen Henry De souza Dyreng-Lykke og deres to barn, hadde hun gledet seg til mer plass og nye, bedre løsninger på huset. De tok opp lån, og en avtale ble inngått. Jobben skulle ta noen få måneder, og sluttdato var juni 2019.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo

Halvannet år etter at arbeidene startet, bor familien fortsatt på en byggeplass. Det er kun ett soverom i huset det er mulig å bruke.

BYGGEPLASS: Her ser man tilbygget som er delvis ferdig. Familien føler de bor på en byggeplass med både mye arbeid igjen og masse søppel på eiendommen. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

– Her sover jeg og begge barna. Mens samboeren min har sovet på sofaen i et og et halvt år, sier Cathrina.

Pengene er nesten oppbrukt, og Cathrina er i tillegg gravid.

Har betalt 300.000 så langt

De hadde flere firmaer på befaring, men landet på et der prosjektlederen virket pålitelig og forstod hva de ønsket: Profil Tak & Fasade AS med prosjektleder Tommy Fredrik Danielsen.

Kontraktssummen var på rundt 400.000 kroner, og til nå har familien betalt rundt 300.000 av dem.

Det var mye som skulle gjøres. Den største jobben var et tilbygg med nytt inngangsparti og stue oppe. I tillegg skulle det bygges ny trapp, settes inn åtte nye vinduer, legges nytt tak og pipebeslag. Det skulle også settes inn ny sikringsboks og gjøres en del elektrisk arbeid.

Ingenting av dette er ferdigstilt.

– Jeg kjenner at jeg er stressa for det, jeg vil ikke at nummer tre skal bli født inn i dette, sier Cathrina.

UFERDIG TRAPP: Denne trappa er ikke engang godkjent som byggetrapp, men Cathrina Lykke sier hun fikk beskjed om at dette skulle bli den permanente trappa til familien. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg.

Da byggingen startet i fjor vår, var det først god progresjon. Men så begynte det å stoppe opp, og det kom stadig nye arbeidere.

Familien får flere forklaringer på forsinkelsene, blant annet at Danielsen er syk, og at det er problemer med en underleverandør.

– Hver gang er det en ny unnskyldning. I hvert fall sju ganger har han hatt en unnskyldning på grunn av sykdom eller sykehus, sier Cathrina.

Som kompensasjon for forsinkelsene lovet Profil Tak & Fasade AS å gjøre ekstraarbeid gratis for familien. Blant annet skulle de lage et lite bad i 2. etasje, utenom rørleggerarbeid, og bygge et ekstra barnerom der det gamle inngangspartiet var.

– Det skulle ha blitt et soverom til nummer tre. Så det håper vi jo blir ferdig før vi føder, sier Cathrina.

Livsfarlig elektrisk anlegg

På høsten holder Cathrina og Henry tilbake penger på grunn av uenigheter rundt betaling, og arbeidet stopper opp igjen. Før jul kontakter de Stange Energi for å få sjekket det elektriske arbeidet, fordi ledninger henger og slenger. På lille julaften får de en sjokkerende beskjed:

– Da fikk vi beskjed om at vi måtte booke inn på hotell, for her fikk vi ikke lov til å bo. Hele huset måtte sperres av.

Stange Energi får tak i Profil Tak & Fasade AS. Firmaet kommer og fikser det mest prekære, slik at familien kan bli boende likevel.

Etter jul fortsetter arbeidet sporadisk, men ingenting blir ferdigstilt. Det viser seg også at heller ikke byggetillatelsen er på plass.

Midt i alt kaoset får Henry beskjed om at han har fått føflekkreft med spredning. Han gjennomgår flere operasjoner og får immunterapi.

– Og vi står jo der omtrent uten hus. Og unger som løper att og fram. Så den roa jeg kanskje skulle hatt i den perioden der, den får jeg ikke, sier han.

Brannfarlig med mange feil

For å få oversikt over hvor mye som mangler på huset, får TV 2 hjelper deg inn takstmann og daglig leder i Taksteksperten AS, Roger Andersen.

– Jeg blir litt redd når jeg ser alle ledninger som henger og slenger. Det er ledninger her som gnisser mot skapet. Det er rett og slett brannfarlig.

SJEKKER ARBEIDET: Takstmann Roger Andersen sjekker arbeidet som er gjort i boligen. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg.

Han finner flere større og mindre feil. Blant annet er dampsperren der vinduene skal inn skåret vekk og ingen rom i det nye tilbygget har lufteventiler.

– Her vil det bli veldig varmt og klamt, sier Andersen.

Langs ytterveggen på huset viser det seg at musebåndet ikke er tett.

– De kommer til å få mus her, helt sikkert.

Taket, som Lykke trodde var nesten ferdig, har flere feil, ifølge Andersen.

– Det er hull i noen plater, det er dårlig beslagsavslutninger og det mangler pipebeslag. Sånn som det er nå kommer det til å bli vannlekkasjer og fukt her.

Han anslår at det vil koste opptil 400.000 kroner å ta ned og ferdigstille arbeidet.

MANGLER VINDUER: Det mangler flere vinduer i boligen. Her på det ene barnerommet. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg.

Dette sier Profil Tak & Fasade AS

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Profil Tak & Fasade AS, men bare et par uker etterpå slår firmaet seg konkurs. Dermed kan de ikke rette opp feilene som er gjort, eller ferdigstille prosjektet.

Prosjektleder Tommy Fredrik Danielsen driver imidlertid videre i samme bransje, og er deleier i byggefirmaet Østlandet entreprenør AS. Det er hans kone som er oppført som daglig leder for Profil Tak & Fasade AS, men Danielsen skriver at det er han som er talsperson for selskapet.

Danielsen vil ikke stille til intervju, men går til slutt med på et video-intervju. Et par timer før avtalen trekker han seg, og vil kun svare skriftlig på TV 2 hjelper deg sine spørsmål.

På e-post skriver han at det er flere årsaker til at ting ble som de ble på prosjektet hos familien Lykke. Blant annet ble det beregnet feil pris på prosjektet, som ble mye dyrere enn først antatt. Det skyldtes blant annet at det ble funnet råte, at Lykke ifølge Danielsen holdt tilbake penger flere ganger og at familien ønsket flere endringer underveis:

«Endringer som man stilte seg positive til, men som selskapet ikke var gode nok til å prise og ta seg betalt for.»

Danielsen skriver at han ble personlig involvert, og forsøkte å strekke seg langt for familien. Han forklarer at prosjektet hos familien Lykke var en av flere årsaker til at firmaet gikk konkurs.

«Jobben ble derfor heller ikke ferdigstilt og flere av feilene bærer preg av dette.»

Trappen mener han var langt fra ferdig.

«Trappen var og er ment som byggetrapp og ikke noe mer.»

Feilene på taket skriver han skyldes at de brukte innleide arbeidere til noe av arbeidet.

«Blikkenslager arbeide er jeg noe enig i, dårlig avslutninger og finish på arbeide da noe av dette er gjort av innleide aktører.»

Han tar selvkritikk for at de ikke fanget opp de kritiske feilene på det elektriske arbeidet tidligere, selv om det var en uenighet mellom firmaet og familien rundt betalingen.

Forsøker å bygge ferdig selv

Når TV 2 hjelper deg kommer tilbake til familien tre måneder senere, har de gjort mye arbeid selv. De siste 100.000 de hadde igjen er brukt på å ferdigstille det elektriske anlegget i tilbygget, sikre trappen og sette inn vinduer. Det gjør at barna kan leke der og få tilgang til rommene sine.

– Vi får masse god hjelp fra venner og broren til mannen min. Det er mye bedre enn det var. Nå har ungene en plass å herje og leke, smiler Cathrina.

Hun har også startet et kronerullingsprosjekt på spleis.no, der de håper å få støtte slik at de får ferdigstilt prosjektet.