– Byråkrati og mangel på sunt bondevett

Eliteserieklubbene er bekymret for egen økonomi med publikumsbegrensningene fra regjeringen. Men problemet eksisterer også i lavere divisjoner.

I Bryne opplever man stor interesse og pågang etter en positiv sesongstart i 2. divisjon, og ikke minst på grunn av engasjementet rundt Erling Braut Haaland. På grunn av publikumsbegrensningene på 200 personer må Bryne, i likhet med mange andre fotballklubber, avvise mange som ønsker å gå på kamp.

– At vi har spilt bra så langt i sesongen, særlig etter en traurig sesong i fjor, har generert mye interesse. I tillegg til alt som skjer rundt Haaland, der vi er fryktelig stolt over det en Bryne-gutt har fått til og som er et forbilde for mange i lokalsamfunnet. Da er det veldig fortvilende at vi må avvise folk på kamp når vi ser at vi har god plass til mange flere folk på stadion, og fortsatt kan overholde smittevernreglene på en god måte, sier styreleder i Bryne og stortingsrepresentant i Senterpartiet, Geir Pollestad til TV 2.

- En del av veteranene i klubben har gitt i fra seg retten til å gå på kamp, fordi de ønsker at flest mulig skal få muligheten. Det er fint, men også trist, legger han til.

Raja: – Vi gjør fortløpende nye vurderinger

I Odd oppleves situasjonen som meningsløs. Det samme i Bryne. Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, sier følgende til TV 2 om klubbenes ønske om flere publikumere:

– Regjeringen har besluttet å bremse gjenåpningen av samfunnet som følge av økende smitte i noen kommuner den siste tiden. Vi har alle lest og forstått alvoret i sakene fra Bergen, Østfold, Tromsø. Slik smittesituasjonen er nå vil begrensningen på 200 personer bli opprettholdt inntil videre. Men helsemyndighetene gjør fortløpende nye vurderinger, og jeg forstår godt at klubbene og fansen ønsker høyere antall tilskuere. Derfor var både statsministeren og helse- og omsorgsministeren tydelig på i forrige uke at noe av det man vurderer er å åpne opp for inntil 600 personer inndelt i tre kohort på 200. Men det viktigste de sa var at tidspunktet det vil skje på, avhenger av når smittesituasjonen gjør det mulig, sier han og legger til:

– Så er det sånn at vi, siden vi raskt fikk på plass kompensasjonsordningen for idrett og frivillig sektor, har forlenget, økt og justert ordningen. Vi dekker 70% av bortfall i billettinntekter, og bortfall av inntekter knyttet til salg på kampdag. Til sammen har regjeringen satt av 1,87 milliarder til den ordningen.

Geir Pollestad er politiker, men også styreleder i Bryne. Foto: Bryne Fotballklubb.

Pollestad anslår at det kunne vært opp mot 2000 personer på stadion på en kamp i dag, dersom det hadde vært helt fritt.

– Det er rett nok at du får kompensert en del av det tapte, men det blir også målt opp mot fjorårssesongen, som var en dårlig sesong med lite publikum for oss, forklarer Pollestad i Bryne.

– Det vi ber om er mellom 600 til 1000 tilskuere. Både for å gi de barna som spiller fotball i klubben, og de som er engasjert i klubben mulighet til å gå på kamp.

– Byråkrati og mangel på sunt bondevett

Pollestad beskriver situasjonen som krevende og at det er vanskelig å forklare supportere og andre rundt klubben hvorfor det er slike begrensninger på fotballarenaer. Han går hardt ut mot regjeringens restriksjoner.

– Det er rett og slett sånn at vi opplever at regjeringen ikke har noe logikk. Det er millimetere som styrer hvilken deler av Sverige og Danmark man kan reise til, men man klarer ikke å se forskjellen på en kinosal og et fotballstadion. Dette blir oppfattet som byråkrati og mangel på sunt bondevett, og sunt bondevett er vi ganske god på utpå Jæren. Mange synes rett og slett dette er veldig urettferdig og meningsløst, sier Pollestad og legger til:

– Hovedproblemet er at hadde folk tenkt at det var en smittevernmessig begrunnelse og fornuft i dette, hadde de akseptert det. Det hadde også vi som klubb. Men det vi opplever er at vi blir vilkårlig behandlet, og at regjeringen ikke orker å høre på argumentert. Det er der det svikter.

Gode smittevernrutiner

Pollestad understreker at Bryne er i full stand til å overholde smittevernreglene dersom det skulle åpnes for flere tilskuere.

– Vi kan måle temperaturen på dem og vi kan gjennomføre veldig strenge smitterestriksjoner. Det ville vi klart bedre enn alle kjøpesentre, puber og kulturscener i landet. 1000 tilskuere ville hjulpet oss veldig, og så forstår vi at det på Lerkendal, Skagerak Arena og de andre store arenaene kan strekkes enda lengre.

– Vi ønsker å lage god stemning rundt klubben og gi folk den opplevelsen det er å se et fotballag som er i form og vinner kamper.