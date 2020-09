Tre veltet over mann – kongehuset stenger Slottsparken

En mann er lettere skadd etter å ha fått et tre over seg i Slottsparken. Nå stenger kongehuset parken.

«På grunn av sterk kastevind henstiller vi alle som bruker Slottsparken om å unngå gjennomfart fram til vinden har løyet. Dronningparken vil bli stengt ut dagen, » skriver kongehuset i en pressemelding.

Den sterke vinden veltet et tre over en mann i 15-tiden onsdag.

Vedkommende er kjørt til legevakten, opplyser innsatsleder på stedet til NTB.

Gardister bisto nødetatene på stedet. Foto: Ole Berg-Rusten

– Det er et par store trær som har tippet over ende, vi regner med det er på grunn av vinden. En person er lettere skadet og er kjørt til legevakten. Han lå skadet ved siden av, så sannsynligvis har han fått det over seg, sier utrykningsleder Tor Imerslund til VG.

Politiet fikk bistand fra gardister på stedet.

#Oslo Slottsparken, melding om en person som skal ha fått ett tre over seg. Ukjent skadeomfang. Ambulanse og brannvesenet er på stedet, vi er på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 16, 2020

Saken oppdateres