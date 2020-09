Wara kan bidra til strengere straff for samboeren: – Helt uvirkelig

OSLO TINGRETT (TV 2): Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) kan bidra til at hans samboer Laila Bertheussen (55) dømmes strengere når han i dag skal vitne i tingretten.

Wara sitter som fornærmet i saken der Bertheussen er tiltalt for et angrep på de høyere statsmakter gjennom skadeverk, brannstiftelse og trusler.

Bertheussen har allerede forklart seg ved flere anledninger i saken, og hun nekter enhver anklage i tiltalen. 55-åringen er svært kritisk til påtalemyndigheten og spesielt PST, og mener hun er fornærmet i saken, akkurat som sin samboer.

Torsdag vil derimot den tidligere justisministeren potensielt kunne underbygge aktors sak mot Bertheussen.

Angrep på demokratiet

Straffelovens paragraf 115 dreier som om et angrep på demokratiet, har en strafferamme på 10 år, og er det mest alvorlige punktet i tiltalen mot Bertheussen.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Bertheussens og hennes forsvarer, John Christian Elden, mener først og fremst at hun er uskyldig og ikke skal dømmes, men har også tidligere sagt til TV 2 at selv om Bertheussen blir funnet skyldig, er ikke handlingene å anse som et angrep på demokratiet.

De mener altså at hun er tiltalt etter feil straffeparagraf. Dette vil aktoratet bruke tid på å bestride.

I bevisførselen vil de blant annet vise et intervju Wara ga dagen etter den første trusselhendelsen, og lenge før Bertheussen ble siktet i saken. Der sier Wara at han opplever truslene som et angrep på det norske folk og demokratiet.

SKADEVERK: Wara våknet til tagging på bilen og boligen den 6. desember 2018. Foto: Politiet/ PST

Dermed befinner Wara seg i en situasjon hvor han kan bidra til at samboeren hans får en strengere straff.

– Dette vil bli et viktig moment å bevise for aktoratet, sier TV 2s rettskommentator Inge D. Hansen.

Han mener at nettopp det at Wara på det tidspunktet hadde landets høyeste justisverv, justiministerposten, vil veie tungt i rettsforhandlingene.

– Det er en uttalelse som går midt inn i det mest alvorlige tiltalepunktet. Jeg tror nok at aktoratet vil bruke det for det det er verdt, selv om han skulle mene at samboeren er uskyldig, sier Hansen.

– Kan være med på å overbevise retten

Det at landets justisminister havnet i en slik situasjon gjør at TV 2-kommentator Aslak Eriksrud mener saken mangler sidestykke i Norge.

– Her kan han være med på å overbevise retten om at det er en riktig tiltale. Det er jo en helt historisk sak som er unik og delikat. Det er helt uvirkelig, sier Eriksrud.

I femmånedersperioden da truslene pågikk utviklet det seg en debatt om ytringsfrihet i Norge. Teaterstykket «Ways of seeing», som aktoratet mener Bertheussen forsøkte å rette mistanken for truslene og skadeverkene mot, fikk mye kritikk og var på et tidspunkt siktet i saken.

TV 2-kommentatoren mener Waras rolle i denne debatten kan bli et tema torsdag.

– Her blir justisministeren utsatt for gjentatte angrep, før han tar til motmæle og begynner å snakke om en kjedesammenheng mellom truslene og teaterstykket. Men så mener politiet at det er samboeren som står bak, sier han.

Eriksrud sier han uansett ikke tror Wara på noe som helst tidspunkt har mistenkt at Bertheussen har stått bak truslene. Det på tross av at det har blitt lagt frem søkehistorikk og samtalelogger i retten som viser at Bertheussen var ekstremt opptatt av teaterstykket i dagene før truslene begynte.

– Når han går så hardt ut som han gjorde, er det ingenting som tyder på at han trodde samboeren kunne stå bak da.