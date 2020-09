Da datteren gikk til Rosenborg, sluttet han å si lykke til før kampene

Morten Hegland har fulgt datteren Kristine Minde (28) gjennom tykt og tynt hele karrieren.

Av hennes 107 landskamper for Norge har han vært til stede på rundt 100 av dem, ifølge mannen selv. Og så lenge hun spiller med flagget på brystet, kommer han alltid til å støtte helhjertet opp om datteren på den arenaen.

Da er det verre med klubbsituasjonen.

– Hater Rosenborg

Etter et seks års langt utenlandseventyr i Linkøping og Wolfsburg, valgte Kristine Minde å vende tilbake til Norge i sommer. Valget falt på fremadstormende RBK Kvinner - noe som falt pappa Morten tungt for brystet.

– Jeg er oppdratt i en familie som heier på Brann, men med en pappa som hater Rosenborg enda mer. Han tok det tungt da jeg sa jeg hadde signert for RBK, sier Minde.

– Tror du at du greier å omvende ham?

– Det håper jeg virkelig. Jeg har tenkt å spille Champions League med denne klubben, og vinne cup og serie med Rosenborg. Da håper jeg at han gratulerer og ser de avgjørende kampene.

HAR 107 LANDSKAMPER: Kristine Minde er på landslagssamling denne uka, foran tirsdagens EM-kvalifisering mot Wales. I den settingen er pappa Morten fortsatt en helhjertet støttespiller. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Ingen lykkeønskninger

12 kamper ut i sesongen har Rosenborg - som har overtatt navnet og plassen til Trondheims/Ørn i Toppserien - prestert over all forventning. Laget ligger på annenplass, to poeng bak serieleder Vålerenga, men med én kamp mindre spilt. Med andre ord er det gode sjanser for at Kristine Minde kan bli norsk seriemester for første gang denne høsten.

I så fall kan hun ikke regne med noen gratulasjon fra pappa Morten. Til det er antipatiene mot klubben Rosenborg for store.

Ennå har han ikke ønsket henne lykke til før en kamp i RBK-drakta, ei heller gratulert henne etter noen av sesongens seks seirer.

– Det kommer ikke til å skje, heller. Og det vet hun. Hun fikk klar og tydelig beskjed før hun signerte kontrakten. Vi snakket om dette i Tyskland i vinter, før det var endelig bestemt at hun skulle til Trondheim. For meg som bergenser er det å reise til Rosenborg utopi. Ingen bergenser gjør noe sånt, sier han.

Hegland legger ikke skjul på at han har fått gjennomgå av kona for sin knallharde holdning, uten at det har fått ham til å skifte mening.

– Hun sier «nå må du gi deg, tenk på din datter.» Men nå har hun sluttet å mase.

– Hva er det hun etterlyser fra deg?

– At jeg må ønske lykke til og gratulere etter en seier. Men nei, det kommer ikke på tale.

– Men dette er din egen datter, som du har fulgt hele karrieren. Kan du ikke lempe litt på staheten?

– Jeg vet ikke. Det sitter i sjelen, altså. Det har utspring i hvordan (Nils Arne) Eggen holdt på i sin tid. Jeg har vært på omvisning på Lerkendal en gang, og kommet inn i et av rommene der det henger plakater med 10-1 og 10-0 mot Brann. Jeg er så møkk lei av dem, sier Hegland.

Og utdyper:

– De vant 13 år på rad og jeg fikk dem fullstendig i vrangstrupen. De hentet rubbel og bit av gode spillere i Norge. Nå holder jeg med Molde og Bodø/Glimt. Det er de som har reddet helgene de siste årene når Brann har dummet seg ut.

Orket ikke ta i drakta

Hegland understreker at han har flere gode venner fra Trondheim, deriblant faren til Kristine Mindes tidligere lagvenninne i Wolfsburg, Ingrid Syrstad Engen.

I helga var han faktisk i Trondheim og så datteren spille kamp mot Røa (seier 2-0).

– Hvordan var opplevelsen?

– Jentungen spilte bra, det var en av de bedre kampene hun har spilt på en stund. Jeg håper hun er i skikkelig form før landskampen mot Wales neste uke. Men nei, jeg får vondt i kroppen når jeg hører folk heie på Rosenborg. Det vrenger seg inni meg, sier hun.

Da Kristine signerte for Rosenborg, fikk Hegland en RBK-drakt i gave av av faren til Syrstad Engen.

– Han tok ikke engang i drakta, sier Kristine Minde.

– Mamma måtte pakke den opp for ham. Jeg vet ikke hvor den er nå.

Pappa Morten går likevel ikke med på at han «hater» Rosenborg, slik datteren sier.

– Hater er et sterkt ord som lett kan misforstås. I ordets rette betydning gjør jeg ikke det, men i fotballsammenheng er det nok riktig, sier han.

Hvis det skulle bli en gullduell mellom for eksempel Rosenborg og Vålerenga, og det står helt likt foran siste serierunde, er det faktisk ikke utenkelig at Morten Hegland vil heie på sin egen datter.

– Om det blir den konstellasjonen, vil jeg nok gjøre det. Det må jeg innrømme. Men om det hadde vært Rosenborg mot Sandviken ville det vært noe helt annet. Da ville jeg holdt med Sandviken, sier han.