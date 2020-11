Tar høyere utdanning for å få struktur i livet: – Handler om å ha en grunn til å stå opp om morgenen

Erik Sæter (23) og Morten Botten (25) er begge blant Paradise Hotel-profilene som styrte mye av spillet i hver sin sesong.

Mario Riera (22) har også rukket å bli en reality-veteran, med deltakelse i både Paradise Hotel, Ex on the Beach og 71 grader nord.

Det er ikke bare reality-TV de tre guttene begir seg ut på - i år har alle tre dratt tilbake til skolebenken.

Trenger rutiner

Sæter har alltid vært en flink student, og var nesten ferdig med bachelorgraden i statsvitenskap da han sjekket inn på Paradise Hotel som 21-åring.

Det siste året har han tatt en pause for å opprette et firma, starte sitt eget klesmerke, jobbe med sosiale medier, YouTube og musikk. Dette har resultert i over 76.000 følgere på Instagram og 30.000 abonnenter på YouTube.

– Nå har jeg begynt på en mastergrad i statsvitenskap og en bachelor i økonomi. Masteren er i Trondheim og bacheloren i Oslo.

Dermed skal Sæter, som også har vært å se på Farmen kjendis, studere 200 prosent i 2020. Det frykter han ikke.

– Når jeg ikke har rutiner i livet mitt, så blir det mye tull. Da går også andre deler av karrieren dårligere, siden jeg ikke har de faste greiene å forholde meg til med studiene. Det handler egentlig om at jeg skal ha en grunn til å komme meg opp om morgenen og ha litt rutiner.

Sæter sier mange realitydeltakere har mer mellom ørene enn folk tror, seg selv inkludert.

– Jeg har vært med på Paradise Hotel. Det bidrar til en del antagelser om intelligensen din. Men det er klart, når jeg er 25 år og har åtte års utdannelse, så er det ikke statistisk sett mange som har høyere utdannelse enn meg. I alle fall ingen realitydeltakere. Det er greit å føle seg spesiell, sier han med glimt i øyet.

Han sier at han er interessert i både statsvitenskap og økonomi, og at det er bra å ha en plan B dersom det ikke går å leve av musikk, YouTube og lignende.

Går en ny vei

Også Morten Botten har gått tilbake på skolebenken, og studerer markedsføring og merkevareledelse.

Botten har, i likhet med Sæter, en stor følgerskare på både Instagram og YouTube, med henholdvis 84.000 følgere og 10.000 abonnementer. Her har han investert i godt utstyr, og tar flotte bilder og videoer.

– Den største utfordringen jeg får i løpet av de tre årene hvor jeg tar en bachelor, er sikkert å bli strukturert. Det å sette seg ned og lese, det blir nok det vanskeligste. De siste tre årene har jeg drevet for meg selv og egentlig gjort som jeg ville, men nå må jeg være punktlig og levere oppgaver til visse datoer.

Karrieren han har hatt i kjølevannet av realityopptredenen har vært givende. Botten tror mye av kunnskapen han har med sosiale medier kan overføres til markedsføringsjobber.

– Jeg har lært veldig mye, egentlig alt det jeg kan rundt foto og film. Jeg har også lært bedriftsrelaterte ting på egenhånd. Jeg håper å få brukt den erfaringen jeg har fra det jeg har gjort tidligere og ta det med inn i arbeidslivet. Jeg har mye erfaring, så vi får håpe jeg får meg en ordentlig jobb til slutt, sier han lattermildt.

På grunn av koronapandemien er all undervisningen på Zoom, noe 25-åringen syns er en utfordring.

– Jeg lærer best i klasserommet. Det har jeg funnet ut av.

Usikker på utdanningsvalget

Mario Riera studerer til å bli barnehagelærer.

– Det er spennende. Det startet bra, men nå begynner jeg å bli litt usikker på om jeg skal fortsette på studiet.

Etter det første semesteret har han begynt å lure på om han skal studere noe annet. Han jobber allerede i en barnehage, og har mistet litt troen på at han vil trives med å jobbe i dette yrket for alltid.

– Det er eksamenstider og jeg har begynt å tenke: «Er det virkelig dette jeg vil?». Nå har jeg startet, så vi får se hva som skjer.

I den kommende sesongen av Ex and the City på Dplay, tar han med kamerateamene inn i den nye og annerledes hverdagen.

– Der får du se litt «student-Mario». Jeg har lært meg å veve, og det er ikke måte på hva jeg har lært meg, sier han med et smil om munnen.

Dersom han velger å ikke fullføre denne utdannelsen, er det ikke slik at han gir opp å studere.

– Det er greit å ha en utdannelse uansett, så du har en fallskjerm. Du får noe å falle tilbake på.

Dette er ikke den eneste overskriften 22-åringen har skapt den siste tiden - han får nemlig masse ros fordi han velger å være åpen om tarmsykdommen sin.

