Den er nært beslektet med den originale Minien og var egentlig planlagt som et militærkjøretøy.

Men da det britiske forsvaret vendte tommelen ned (problemet var blant annet for dårlig bakkeklaring) måtte produsenten British Motor Corporation tenke nytt.

Moke ble først markedsført som et superenkelt nyttekjøretøy. Men den ble snart også en kultbil, i varmere strøk og til bruk ved sjø og strand.

Comeback etter 56 år

Historien til Moke har vært preget av opp- og nedturer (strengt tatt nok flest av de siste), med produksjon flere steder i verden. De siste årene har Karibien vært det viktigste markedet, der sjarmtrollet har høy standing både blant privatbrukere – og kommersielle aktører som hoteller, restauranter og golfanlegg.

Etter 56 år kommer Moke nå tilbake til England. Selskapet Moke International står bak og skal i gang med å produsere bilen. Første del av jobben gjøres hjemme i England, så skal de skipes til Frankrike for ferdiggjøring.

Klar for telttur? Slik ser Moke ut med kalesjen på.

I overkant av 200.000 kroner

Her snakker vi nok også høy grad av håndarbeid, for det er ikke snakk om mer enn 56 eksemplarer i første omgang. En så begrenset produksjon gjør også at Moke ikke trenger å oppfylle strenge, europeiske utslippskrav. Prisen ligger på i overkant av 200.000 kroner, pluss leveringskostnader.

Under det særpregede panseret finner vi en 1,1-liters bensinmotor på 68 hestekrefter. De som bestiller, kan velge mellom automatgir eller manuell girkasse.

Fargevalget kan nok diskuteres, men sjarm og særpreg er det til fulle her!

Kalesje

Den nye Moke-utgaven skal være litt større enn originalen, det skal også sørge for bedre plass til passasjerene. Bilen har dessuten fått utstyr som servostyring og oppvarmet frontrute.

Som før er bilen åpen, med en stålrør-konstruksjon som neppe er heeelt etter moderne sikkerhetskrav. Kalesjen festes med trykknapper. Løsningen har tidligere vært kjent for å slite litt med kombinasjonen regn og vind, forhåpentligvis har selskapet jobbet med å forbedre dette også.

Moke International starter altså ganske forsiktig. Poenget er nok å lodde stemningen i markedet, før de eventuelt gir mer gass. De har tidligere uttalt at de har planer om å begynne å produsere biler for resten av Europa og også USA, utover i 2021.

