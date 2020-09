Overrasker med ny realitydeltakelse: – Det blir drama

Onsdag ble deltakerne i høstens sesong av 71 grader nord avslørt. Blant dem er et allerede kjent fjes for mange, nemlig reailtydeltakeren Mario Riera (22).

Når han snakker med TV 2 over telefon flirer han over det hele.

– Jeg har minimalt med erfaring når jeg skal legge ut på tur i Norge på langs og på tvers og i vann, sier han.

Kan overraske på skjermen

Da en av deltakerne meldte forfall, ble Riera ringt etter, og spurt om han ville være med på programmet.

BYTTER REALITY: Mario Riera bytter beite når han nå skal delta i 71 grader nord. Foto: Matti Bernitz

– Jeg var litt kjapp på avtrekkeren og sa ja, uten å tenke så mye. Men jeg tok utfordringen på strak arm, som alt annet, sier han og legger til:

– Dette blir fort noe annet enn Ex on the Beach og Paradise Hotel.

Etter å ha fått reality-stempelet på seg, forteller han at seerne vil få se en helt ny side av Riera.

– Folk kommer til å bli overrasket, for det bedre tror jeg. Nå blir det mer Rambo og Bear Grills, enn feste-Mario, sier han.

– Om folk ikke liker meg etter dette, så kommer de aldri til å like meg.

Riera, som har vært deltaker i begge reailtyprogrammene, har vært med på å skape mye drama i sine sesonger. Han understreker at det kan skje, også på 71 grader nord.

– Drama blir det! Det er supert det, drama på tur.

Riera fikk mye oppmerksomhet i våres, da det oppstod en feide mellom han og Mads Hansen. Hansen kritiserte Riera for å bryte smittevernrådene, og heller feste i større grupper.

Frykter én ting

Mange vil kanskje bli overrasket over at Riera er med på originale 71 grader nord, og ikke kjendisversjonen. Det tar han imidlertid med knusende ro.

– Det er samme om det er kjendis eller vanlig sesong, det blir noe nytt uansett. Det blir nok enda kulere, for her er det folk som har søkt seg inn, og som har forberedt seg, påpeker han.

Han forteller at han knapt hadde gått tur, eller hatt på seg turklær, før han skulle være med på programmet.

– Dette kommer til å bli blytungt.

Selv om han gruet seg til å gjøre ting han aldri hadde gjort før, er det én ting han fryktet aller mest.

– Det eneste jeg håpte at ikke skulle komme, var svømming. Jeg har en sinnssyk frykt for spekkhoggere, sier han.

Dette er deltakerne

Sammen med elleve andre deltakere skal Riera forsøke å klatre til topps i det som blir den 22. ekspedisjonen av 71 grader nord på TVNorge i høst.

Yrja Oftedahl (30), podcaster fra Stavanger

Helene Hima (24), barne- og ungdomsarbeider fra Haugesund

Rebecca Teclemariam (25), barnehagelærer fra Oslo

Ida Omdal (31), butikkmedarbeider fra Skien

Sandra Marie Jonsson (38), flyvertinne fra Oslo

Eva Netland (30), tannlegeassistent fra Voss

Mario Riera (22), selger fra Bergen

Per Øyvind Skarnes (41), gründer fra Drammen

Daniel Nygård (23), fotograf fra Lillehammer

Jakob Semb Aasmundsen (24), skribent fra Tønsberg

Steffen Torgersen (30), teamleder fra Trondheim

Ragnar Aaserud (42), daglig leder fra Bærum