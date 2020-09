Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har i dag en BMW 320 diesel. Nå har jeg kommet til et stadium i livet der M-sport-understell og store hjul med lavprofil-dekk veier mindre enn god komfort, firehjulsdrift og god bakkeklaring.

BMW lager ingen slik stasjonsvogn. Så her må jeg over på et nytt bilmerke.

Jeg ser på en brukt Audi A4 Allroad, 2,0 TDI med 170 hester. Manuell kasse i forhold til at dobbeltclutch-kassen har litt frynsete rykte. Dobbeltmasse-svinghjul skal visstnok gi problemer på enkelte eksemplarer også.

Jeg har ingen erfaring med Audi-eierskap, og jeg lurer i så måte på om det er ting å ta høyde for? Har for øyeblikket sett meg ut en forholdsvis fint behandlet 2010-modell. Budsjettet ligger på opp mot 200.000 kroner. Bør en legge noe ekstra i det for å få facelift-modell etter 2013? Eller kan en eldre A4 Allroad være en pålitelig doning?

Benny svarer:

Audi A4 Allroad er populære biler i bruktmarkedet. Ikke uten grunn. Disse bilene er jo nær perfekte for norske forhold.

Her får man god komfort, god bakkeklaring for rufsete veier og føre, god framkommelighet, mye utstyr, sterk dieselmotor – og en liten dose status. Alt pent innpakket i et litt høyreist stasjonsvognkarosseri med noen offroad-detaljer. Uten at det er en høy SUV.

Bilene er da også populære. Fine eksemplarer med lav kilometerstand rives fort unna. Det er nemlig langt i fra slik at alle nordmenn skal ha elbil. Nyere dieselbiler av de populære merkene er mer etterspurt enn noen gang. A4 Allroad er ikke noe unntak. Det speiler også prisene.

Selv om man nå får de billigste til under 100.000 kroner, bør man nok fort legge det doble i det om man vil ha et noenlunde forutsigbart og trygt bilhold uten altfor mye påkost framover.

Disse bilene har, som du selv er inne på, noen svakheter som fort kan bli kostbare. Særlig dette med S-tronic automatgirkassen kan bli en dyr affære. Biler med manuelt gir er dessverre mer sjeldne, men de finnes. I tillegg kan feil på svinghjul forekomme. Noen biler bruker også mye motorolje.

Nå får du denne til under 100.000 kroner

Mange har gått langt

Ellers har det vært litt små-rusk med det nøkkelfrie-systemet, bakrutevisker og den elektriske bakluka kan også krangle. Etter 2012 har det vært feil på styringen på noen biler. Både tannstang og elektronikk har blitt byttet. Heller ikke det er billig, så sjekk nøye.

I tillegg må man som alltid sjekke servicehistorikk og vanlige slitedeler som dekk, bremser, forstilling og hjuloppheng litt grundig. Bilene har jo noen år på nakken nå, og mange har også blitt kjørt ganske langt. Kontroller også stol-understellet. Det kan bli slarkete på biler som har gått mange kilometer.

Du spør om du bør gå for en bil etter oppgraderingen som kom i 2013. Det er jo fristende å svare ja på det for meg, som ikke skal betale bilen. Du ryker fort på 50.000- til 60.000 kroner ekstra da. Minst.

Jeg mener at det viktigste her er å lete opp en best mulig bil, innenfor budsjettet ditt, og heller la årsmodellen komme litt i annen rekke.

A4 Allroad er en fin og fornuftig bruktbil som har tålt tidens tann godt. Kommer du over et pent og velholdt eksemplar, tror jeg dette er en bil som fortsatt kan gi mye eierglede de neste årene, om du tar godt vare på den.

Lykke til med bilkjøp!

Eier du en slik bil – eller en annen Audi – fortell oss om det her:

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Kan Bærums-skilter øke bilens verdi?

Video: Her kjører vi et skikkelig Audi-råskinn!