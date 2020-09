Astrofysiker om funnet: – Venus er et kokende helvete

Forskere har funnet gassen fosfin på Venus. Det kan bety at det finnes liv på planeten.

Tirsdag publiserte tidsskriftet Nature Astronomy at forskere har gjort funn av den sjeldne gassen fosfin i atmosfæren til Venus.

Funnet er gjort av en gruppe eksperter som har brukt teleskoper på Hawaii og i Atacama-ørkenen i Chile til å granske vår naboplanet i verdensrommet.

Astrofysiker Eirik Newth forteller at få visste hva gassen var for kun få dager siden.

– Jeg må være ærlig å si at jeg hadde hørt veldig lite om den, for den har ikke blitt sett som en viktig gass, forteller han til God morgen Norge.

Newth forklarer at gassen er svært giftig og lukter vondt. Derfor blir den ofte brukt til blant annet bekjempelse av skadedyr.

– Den oppstår stort sett på jorda når det er bakterier eller mennesker som produserer den. Når vi ser en planet, hvor det dannes fosfin, tenker vi at det må det enten være mennesker eller bakterier der, og det er ikke mennesker på Venus. Hvert fall ikke ennå.

– Det er forferdelig der

Likevel påpeker astrofysikeren at forskerne er nøye med å si at det kan finnes en naturlig, kjemisk forklaring – som ikke har noe med liv å gjøre og som vi ikke har oppdaget ennå.

– Det er det som er problemet med Venus. Vi har ikke sendt romsonder dit på 25 år. Mars blir besøkt hele tiden, men Venus har man gitt opp fordi det er varmt, regner svovelsyre og det er forferdelig der. Men så sier plutselig forskerne at det skjer noe interessant på Venus, og at vi skal dit igjen.

TETT ATMOSFÆRE: Eirik Newth forklarer at atmosfæren består av tette skyer. Forskere tror at det er i disse skyene det kan finnes liv. Foto: Skjermdump, NASA

Venus blir kalt for søsterplaneten til jorda. Newth forklarer at årsaken er først og fremst størrelsen. Det som blant annet skiller de to planetene, er varmen.

– Venus ligger nærmere sola og har 460 grader. Den veldig tette atmosfæren, gjør at den får en kraftig drivhus-effekt, som igjen gjør at Venus er et kokende helvete, og derfor er det så mange som er skeptiske til å dra dit.

Likevel kan det nå se ut som at det blir aktuelt å utforske planeten. Men i motsetning til Mars, der forskerne tar prøver i jorda, må de tenke annerledes. Dette er fordi det skjer noe i Venus sin atmosfære som ingen foreløpig forstår.

– Venus er dekket av tette skyer, så de eventuelle bakteriene svever høyt oppe i disse skyene. Man må antagelig ha en ballong eller et luftskip for å sveve rundt i atmosfæren og ta prøver. Den eneste måten å finne ut om det er noe der, er å faktisk dra dit, sier Newth.

Forveksler Venus med UFO-er

I september er både Venus og Mars lett synlig på himmelen. Newth forteller at han jevnlig blir kontaktet av folk som lurer på hva det er, og spør om det kan være en UFO. Det avbekrefter han.

– Venus står nærme sola, og akkurat nå er Venus en morgenstjerne. Så dersom du er tidlig oppe om morgenen, rundt fem-halv seks, og ser mot øst, kan du se en veldig klar hvit stjerne – den klareste på hele himmelen, og det er altså Venus.

KAN SEES OM MORGENEN: I september kan man se Venus som en morgenstjerne tidlig om morgenen. Foto: Skjermdump

Dersom du helst sover på denne tiden av døgnet, kan astrofysikeren trøste deg med at du kan se Mars på kvelden.

– Klokken ti på kvelden vil du se en annen klar stjerne. I motsetning til Venus, er denne litt rødere i fargen og det er Mars.

Men selv om han avslår at Mars og Venus er UFO-er, er han ikke helt fremmed for tanken om UFO-er.

– Jeg tror at det finnes ting der oppe som vi ikke vet hva er. Jeg har aldri sett en UFO, men i sommer ble det gjort noen oppdagelser i USA, forteller han.