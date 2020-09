Apple med ny oppdatering - slik blir telefonen din

Tidligere er det kjent at lanseringen av iPhone 12 er satt på vent, på grunn av forsinkelser i produksjonen. Det er ventet at nyhetene kommer i oktober.

Men tirsdag kveld lanserte Apple den nye versjonen av operativsystemet iOS, som blir tilgjengelig fra onsdag kveld.

I den nye oppdateringen er det ventet en rekke nye funksjoner. Dette er den største oppdateringen av Hjem-skjermsidene noensinne.

– iOS 14 forvandler de mest ikoniske elementene av iPhone-opplevelsen, og det starter med den største oppdateringen av Hjem-skjermen vi noensinne har gjort», sa ansvarlig for programvareutvikling hos Apple Craig Federighi på lanseringen.

Nå kan du ha bilde i bilde. Det vil si at du kan bruke en annen app mens du for eksempel prater på Facetime.

Dette er noe av hva du som iPhone-eier kan vente deg av den nye oppdateringen:

Blant annet får hjem-skjermen sin første oppdatering siden iPhone ble lansert. Nå kan du legge Widgets på hjem-skjermen, skriver Apple på sine hjemmesider. De nye widgetene viser informasjon til rett tid med et blikk og kan festes i ulike størrelser på alle Hjem-skjermsider. Brukerne kan lage en Smart stabel av widgeter, som bruker intelligens på enheten til å fremheve den riktige widgeten basert på klokkeslett, sted og aktivitet.

I tillegg får du et eget «bibliotek» for appene dine. Denne funksjonen skal automatisk organisere appene dine til en enkel kategori. På denne måten blir det lettere å finne fram til de relevante appene du skal bruke.

Nå endrer Apple også funksjonen for å motta anrop. Når det ringer mens du sitter med mobilen, vil det bare dukke opp et banner, hele skjermen vil ikke tas over av oppringningen.

En funksjon mange har savnet på iPhone, er det å ha bilde i bilde. Det får du nå. Det vil si at du kan for eksempel se på videoer eller være på Facetime, samtidig som du bruker en annen app.

Det skjer også endringer i Meldinger-appen. Nå kan du samle meldinger inn i forskjellige grupper, og feste disse øverst i appen.

Over 20 nye emoji-valg.

Safari kan oversette nettsider.

Ny app for å oversette til elleve forskjellige språk.

App Clips, en funksjon der en app bare tar opp deler av skjermen i gitte situasjoner.

I tillegg er det mye mer i den nye oppdateringen.

Slik får du nye iOS 14

Apple forventer å rulle ut den nye oppdateringen allerede onsdag, og vil bli tilgjengelig hos norske kunder onsdag kveld.

Gå til innstillinger

Velg generelt

Velg oppdatering

Vær OBS på at det ikke er et gitt tidspunkt for når den nye oppdateringen er tilgjengelig. iPhonen søker etter nye oppdateringer når du velger oppdatering.