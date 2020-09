Kritikken hagler mot Team Ineos etter Tour-fadese: – Bommet stygt på én ting

Team Ineos Grenadiers har vunnet sju av de åtte siste Tour de France, men allerede etter 15 etapper i 2020 var de ute av sammenlagtkampen.

Kaptein Egan Bernal sto av før onsdagens etappe på grunn av skader. Han var ute av sammenlagtseieren etter kollapsen opp Grand Colombier.

Ingen Team Ineos-rytter har mulighet til topplassering i Tour de France i år, og fortsatt står laget uten en eneste etappeseier.

– Jeg tror Team Ineos bommet stygt på én ting, og det er troen på at Chris Froome skulle komme tilbake så raskt etter den grusomme skaden. De fleste som har drevet med toppidrett, skjønte at det ikke ville fungere i 2020, og det har stemt, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Kaggestad mener 2020-utgaven av Froome er en middelmådig rytter.

– Rekrutteringsprosessen til Team Ineos forundrer meg. De skal gjennom et generasjonsskifte, og da er det helt med avgjørende unge, gode ryttere. De har Bernal. Richard Carapaz ble innkalt i suste liten i stedet for å kjøre Giro d’Italia og forsvare seieren fra i fjor. Jeg synes ikke Team Ineos sendte sitt sterkeste lag noen gang. Det er mange svakheter som de åpenbart må rette på. Med budsjettet deres må det være mulig, sier han.

– De har flere kjempetalenter her, men det har ikke fungert. Forberedelsene har ikke vært optimale, og da står de tilnærmet igjen på bar bakke. De må finne måter å snu denne situasjonen, for de kan ikke holde på sånn. Da vil de stå enda lengre tilbake neste år, mener Kaggestad.

Wiggins drar fotballparallell

Team Ineos Grenadiers-general Dave Brailsford har blitt sterkt kritisert under hele Tour de France. Tidligere sammenlagtvinner Bradley Wiggins mener gamlesjefen ikke hadde overlevd resultatene som fotballeder.

– Det er vanskelig å være på topp hvert år, og i år har de bare ikke fått det til. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Det har bare ikke fungert. Hadde det vært fotball, ville Dave vært ute, sa Wiggins som ekspert for Eurosport.

NORSK SPORTSDIREKTØR: Gabriel Rasch er sportsdirektør for Team Ineos i Tour de France. Her med lagets kaptein, Egan Bernal, på tirsdagens etappe. Før 17. etappe sto colombianeren av Touren med skade. Foto: TV 2

Den anerkjente journalisten David Walsh rettet i sin spalte i The Times kritikk mot lederstrukturen i Team Ineos etter Nicolas Portals dødsfall.

Norske Gabriel Rasch er Team Ineos' sportsdirektør i Tour de France.

– I stedet for å ansette en direkte erstatter for Portal, har Dave Brailsford sagt at han vil rullere på stallen med sportsdirektørene. Så hvem er Ineos sportsdirektør? Gabriel Rasch for Touren, noen andre for det neste rittet og et nytt bytte for det neste. Brailsford er kanskje ikke enig, men laget trenger en sterk sportsdirektør, skriver Walsh.

Tidligere Team Sky-direktør Sean Yates kom med lignende kritikk som Walsh i den franske sportsavisen L'Équipe tidligere i Tour de France.

Tar sportsdirektørene i forsvar

Til tross for gjentatte henvendelser fra TV 2, har ikke Rasch stilt til intervju de siste dagene.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd kjenner Gabriel Rasch godt gjennom flere år som lagkamerater. Han mener det er for lett å legge skylden på sportsdirektørene.

– Vi må slutte å overvurdere sportsdirektørene. De sitter i en bil og roper litt på øret. Syklistene gjør jobben og skal trø. Det er veldig bra å få en god guiding underveis og ha en sportsdirektør som har roen på møtet om morgenen, kommer med de riktige beskjedene og ikke for mange beskjeder, for rytterne skal ta innover seg alt og skal holde på i mange timer, sa den tidligere verdensmesteren underveis på tirsdagens etappe.

Thor Hushovd understreker av sportsdirektørens jobb er meget viktig, men at kollapsen «ikke skyldes noen som sitter i en bil».

– Det skyldes at rytterne ikke er forberedt. Team Ineos/Sky har den beste erfaringen i å forberede seg. Denne gangen nådde de ikke opp. Det viser menneskelighet, og det er sunt at et så stort lag med et så stort budsjett og et sånn talent som Bernal også kan gå på en smell, sier Hushovd.

– Bør ha to ryttere i fremtiden

TV 2s sykkeleksperter er sikre på at Brailsford sitter trygt i Team Ineos.

– I ettertid kan man selvfølgelig si at de kanskje skulle sendt med Geraint Thomas. Han har vært i kanonform i Tirreno-Adriatico, men han ville ikke spille andrefilion. Han ville ha en lederrolle. Brailfords har kjørt dette laget så perfekt i så mange år. Dette er toppidrett. Det er sånn i alle idretter. I fotball kan du vinne serien ett år. Så forsterker du, men det neste året funker det ikke. Å dra det så langt (som Wiggins), er litt drøyt, sier Thor Hushovd.

– Han får aldri sparken. Han er også en del av systemet til Jim Ratcliffe, eieren av Ineos. Han er høvdingen, som også driver med seiling og fotballklubben Nice, og han sa etter nederlaget at de allerede har startet planleggingen til Tour de France 2021, sier Mads Kaggestad.

– Jeg sitter med følelsen av at dette var året alt gikk gærent for Team Ineos. Pavel Sivakov gikk på trynet. Carapaz, som var plan B, gikk på trynet. Det ble følgefeil, og da tårnet det seg skikkelig opp og de var ordentlig ille ute. Jeg tror ikke det hadde hatt noe å si om Geraint Thomas eller Chris Froome var med. I den situasjonen med de skadene som dukket opp og eventuelt psyken, ville det ikke vært noen forskjell, mener TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

Mads Kaggestad mener Geraint Thomas kunne vært en god plan B for Team Ineos i Touren.

– Men spørsmålet er om han hadde lyst til det, sier Kaggestad.

– Ineos har tradisjon med to ryttere på pallen. De hadde det i fjor, i 2018 og i 2012. I fremtiden bør de ha to ryttere å spille på. Det hadde egentlig Jumbo-Visma også med Tom Dumoulain og Primoz Roglic, sier han.

Roche: Ingen grunn til panikk

Dave Brailsford mener han ikke gamblet med laguttaket til Touren.

– Vi er åpenbart ute av sammendraget. Det gikk ikke slik vi håpet på, men vi stakk fingeren i jorden på hviledagen. Det er ingen som ser seg selv mer i speilet enn oss. Nå er det en test av ære, lidenskap og karakter å slå tilbake den siste uken, sa Brailsford, ifølge Cycling Weekly.

Brailsford forteller at Ratcliffe forstår at nederlag er en del av sporten.

– Han vant på første forsøk i fjor, så jeg tror han forstår det. Dette er første dag i forsøket på å vinne Tour de France neste år. Slik ser vi på det. Det er ikke ofte du går inn i tredje uke av en Grand Tour for å eksperimentere. Vi kommer til å bruke resten av Touren på å forsøke å vinne noe, men også ta lærdom fra noen ting vi vanligvis ikke ville risikert, sa Brailsford tirsdag.

To av veteranene i Tour-feltet avdramatiserer Team Ineos-krisen.

– De så sterke ut frem til for to dager siden. Skader skjer. Dessverre kan ikke Egan kjempe for seieren i dag, for denne etappen hadde passet ham. Han hadde én dårlig dag, og så kjente han snakket som ble snakket om før Touren. Det er alltid en utfordring med én leder som kommer og har fullt fokus på å vinne. Dessverre for Team Ineos ble de rammet av en skade, sier Israel Start-Up Nation-rytter Dan Martin til TV 2.

– De har vært på topp i mange år nå. De har hatt noen dårlige ritt, men jeg ville ikke fått panikk ennå, sier Team Sunwebs Nicolas Roche til TV 2.