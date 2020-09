Frank Løkes Skal vi danse-stunt har blitt skolepensum

GOD KVELD NORGE (TV 2): Frank Løke fikk seg en god latter da han fikk se at han var blitt pensum for videregående skole. Drømmen er å havne i en geografibok ved neste anledning.

Tidligere håndballproff og Skal vi danse-deltaker Frank Løke (40) fikk nylig en litt uvanlig beskjed fra sin kompis.

Et danse-stunt Løke gjennomførte i Skal vi danse 2018 var nemlig dukket opp i pensumboka til kompisens datter.

– Jeg måtte le da jeg så at jeg var tatt med i boka, det var morsomt! sier Løke til God kveld Norge.

Selv er han veldig fornøyd med å ha blitt skolepensum for 1. klasse på videregående skole i samfunnsfag.

– Du har gjort mye riktig når du kommer inn i samfunnsboka på videregående skole, sier han og legger til at samfunnsfag var et av hans sterkeste fag på skolen.

Testing av grenser

Det aktuelle temaet i pensumboka der Løke dukker opp handlet om positive og negative sanksjoner. Her brukes Løke sitt danse-stunt, iført en Borat-drakt, som et eksempel på de negative sanksjonene som kan oppstå dersom man bryter normer, eller går over grensen.

I boka står det:

«Det ble for mye, og Løke fikk sesongens laveste skår fra seerne. Det er en kraftfull negativ sanksjon. De negative tilbakemeldingene ble fulgt opp av ledelsen i TV 2 som ga Løke ytterligere sanksjoner. Han ble utestengt fra konkurransen. [...] Det fører alltid med seg risiko å bryte normer.»

Den tidligere håndballspilleren har ikke noe i mot det han representerer i samfunnsboka.

– Jeg synes det er spennende å bryte normer og sprenge grenser. «Dare to be different» og by på deg selv som jeg pleier si, understreker Løke.

Han sier at ved å leve med et slikt motto så kan det hende noen synes det han gjør er bra, mens andre vil synes at det er dårlig.

– Folk er politisk korrekt i dagens samfunn. Jeg er et eksempel på å ikke være politisk korrekt, forteller 40-åringen.

FORFATTER: Mette Haraldsen valgte eksempelet med Frank Løke til pensumboka ettersom det er en kjent hendelse som dekker alle fagbegrepene. Foto: Aschehoug

Han mener at det ikke er greit å tulle med alt lenger, og synes det er kjedelig at det har blitt slik.

Gull-eksempel

Forfatteren bak kapittelet i læreboka Fokus samfunnskunnskap, Mette Haraldsen, forteller at hun så på Skal vi danse da hun fikk ideen om å bruke danse-stuntet som et eksempel.

– Jeg ser på TV og tenker: Dette er gull! Alle kjenner Skal vi danse og Frank Løke, og det hele handler om å bryte normer og at det fører med seg sanksjoner, forteller Haraldsen.

Forfatteren sier at hun alltid har som mål å finne gode og aktuelle eksempler til skolebøker til lærebøkene hun utgir.

– Som lærebokforfatter er jeg alltid på jakt etter eksempler som knytter begreper til virkelighet og dagliglivet, sier Haraldsen, som mener det bidrar til bedre læring.

Hun forteller at noen mennesker har det i seg å bryte normer. Hun trekker frem idrettsfolk som et eksempel, og mener de drives av behovet for et kick.

– Det var nok et kick å komme ut i kostymet for Løke, sier Haraldsen.

– Noen hopper fra 5-meteren og får et mageplask. Det gjorde Løke på et vis i Skal vi danse. Likevel tenker jeg han er en type som tok en kalkulert risiko, legger hun til.

Showet på parketten

BYR PÅ SEG SELV: Frank Løke er ikke redd for å showe og tøye grensene. Foto: Hommedal, Marit

Løke forklarer at ettersom han visste at han ikke kunne danse måtte han fremme sine sterke sider og fokusere på dem.

– Mine sterke sider er at jeg er flink til å showe, by på meg selv og frykter ingenting, sier 40-åringen.

Han håpet at ved stuntet sitt kunne han få stemmer fra dem som kanskje ikke stemmer til vanlig. Løker understreker da at han mener «gutta»:

– Jeg hadde vunnet hele greia, sier Løke lurt.

Løke mener likevel selv at det er én feil i boka:

– Jeg fikk den laveste skåren fra dommerne, ikke seerne. Seerne stemte meg videre i programmet, sier han.

På toppen av Mount Everest

Dersom Løke skulle dukke opp i en ny skolebok har han allerede visjonen klart for seg om hva det skulle vært.

– Jeg ønsker å se meg i en geografibok på toppen av Mount Everest. Det hadde vært jævlig moro, sier Løke som drømmer om å være første i Vestfold til å stå på toppen av verdens høyeste fjell.

Dersom det ikke blir en skolebok håper 40-åringen å dukke opp i ordboka.

– Hvis noen hadde slått opp i ordboka på «galskap» eller «vinnerskalle» så kunne det gjerne stått Frank Løke, sier han litt spøkefullt.