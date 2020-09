Høstgryte med ullgris

Dette trenger du:

Ca. 800 g strimlet marmorert kjøtt fra ullgris/svin, for eksempel benfri nakkekoteletter skåret i strimler

Smør til bruning

Ca. 200 g sopp

3-4 store sjalottløk

1 ½-2 dl mørkt alkoholfritt øl (alkoholfri bayer)

3 dl kraft fra vilt eller storfe

2 dl fløte

2 ss rømme

2 ss rørt tyttebærsyltetøy/ripsgele

2 ts knuste einebær

2-3 kvister frisk timian

Salt og grovmalt pepper

Smør til steking

Rørte tyttebær eller ripsgele

Smørdampet rosenkålblader - se tips

Selleri og eplepuré

400 g renset sellerirot

2 faste norske epler

2 dl melk

2 dl fløte

1 ss smør

Salt, pepper

Slik gjør du:

Skjær kjøttet i strimler. Kjøttet kan med fordel være temperert før det brunes i pannen. Rens og del sopp i båter og skjær løken i skiver eller båter. Brun kjøttet i flere omganger, slik at det får en god stekeskorpe. Fortsett til alt kjøtt er brunet. Kjøttet legges i stekepannen når smøret er smeltet og har sluttet å bruse. Dryss med salt og pepper. Brun raskt og legg over i en gryte. Stek løk og sopp i samme panne, tilsett smør etter behov. Ha brunet løk og sopp over i gryten med kjøttet. Kok ut pannen med alkoholfritt øl og hell over kjøttet i gryten. Tilsett fløte, kraft, knuste einebær og timian. Kok opp, senk temperaturen og la kjøtt, løk og sopp trekke ved ca. 90 grader, (ikke koke) til kjøttet er mørt, 1-1 ½ time. Før servering rør inn rørte tyttebær eller ripsgele og rømme. Smak til med salt og pepper.

Selleri- og eplepuré, lages mens kjøttet får trekke.

Skrell og skjær sellerirot biter og eplene båter. Legg over i en kasserolle, tilsett melk og fløte. Kok opp, la det småkoke uten lokk til det meste av væsken har fordampet og selleribitene er helt møre. (Pass på at det ikke svir seg i bunnen av kasserollen, fyll eventuelt på med litt mer fløte.) Bruk en stavmikser kjør blandingen til en glatt puré. Rør inn smør og smak til med salt.

Tips til annet tilbehør:

Smørdampede rosenkål blader. Pukk blader fra rosenkål. Vanskelig å løsne bladene? Legg rosenkålen i litt kokende vann i 30-40 sekunder og plukk av bladene. Stek lett/surr dem i smør i ca. 2 minutter. Dryss med litt salt.

Hvis du ønsker poteter. Ovnsbakte poteter. Velg små poteter med tynt skall. Legg i et ildfast fat, vend inn olje, salt og pepper. Stek i varm stekeovn 200 grader i 30-45 minutter, avhengig av størrelse.