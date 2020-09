I denne sære sporten har Skal vi danse-Andreas vunnet NM fire ganger

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fysiker Andreas Wahl har flere sære talenter. Ett av dem er at han har vunnet norgesmesterskapet i morellsteinspytting hele fire ganger.

«Folkeopplysningen»-programleder Andreas Wahl (37) har blitt norgesmester fire ganger i morellsteinspytting.

– Jeg merket tidlig at jeg kunne spytte langt med morellstein, sier Wahl til God kveld Norge.

Under hans første norgesmesterskap spyttet han morellsteinen litt over 12 meter. Nå er hans personlige rekord på 13,06 meter, som han satte under NM i 2015.

Se Wahl utføre morellespytting i videoen øverst.

NORGESMESTER: Fysiker Andreas Wahl har vunnet norgesmesterskapet i morellsteinspytting fire ganger. Foto: Espen Solli

Ble oppringt av NM-arrangørene

Wahl har mange sære talenter, men mener selv at morellsteinspytting er den eneste konkurransen han har hevdet seg i.

Først turte han ikke melde seg på mesterskapet i Hardanger.

– Så nevnte jeg det på TV, og da ringte de meg og sa at jeg ikke kunne skryte om det på TV. Jeg måtte komme og bevise det, forteller Wahl.

Wahl dro dermed til Morellfestivalen i Hardanger for å delta i norgesmesterskapet i morellsteinspytting.

– Og så vant jeg, smiler fysikeren.

Frykter tiger-tangatruse

Skal vi tro dommerne i Skal vi danse er det ikke bare norgesmesterskap i morellsteinspytting Wahl har hevdet seg i.

Forrige lørdag fikk fysikeren flest stemmer fra dommerne med hele 33 poeng. 37-åringen hadde ikke noe særlig danseerfaring før han ble med i Skal vi danse, men danser litt med barna sine på hjemmefronten.

– Vi har fast ritual med morgendansing ved kjøkkenbenken når vi lager frokost. Det er kanskje mitt favorittøyeblikk i løpet av døgnet, sier Wahl.

Fysikeren har allerede testet ut ulike kostymer i forbindelse med Skal vi danse, og mener det kommer til å koste litt å by på seg selv når det gjelder antrekkene.

– Jeg har ikke så kjempelyst til å stille opp i en liten tiger-tangatruse, ler han.

SKAL VI DANSE: Andreas Wahl og Mai Mentzoni er dansepartnere i Skal vi danse. Her svinger de seg på parketten med «Løvenes Konge» som tema. Foto: Espen Solli / Tv 2

Det er imidlertid ikke første gang Wahl kler seg opp i kostymer. Han kler seg gjerne ut i ulike antrekk sammen med barna.

– Vi driver mye med utkledning, men det er innenfor husets fire vegger, understreker 37-åringen.

Med livet som innsats

Wahl håper han skal klare å nerde seg gjennom Skal vi danse-konkurransen, og han mener at nerd er et hedersbegrep. Interessen hans for fysikk og vitenskap kom allerede som barn.

– Jeg tror jeg likte å pirke litt borti ting, utforske, spørre og grave litt. Læreren min har sagt at jeg var nysgjerrig, det var alltid spørsmål, forklarer fysikeren.

Wahl tok interessen for fysikk til nye høyder da han valgte å risikere sitt eget liv for å bevise at fysikken stemmer. Og det hele ble til NRK-programmet «Med livet som innsats».

– Noen deler av fysikken stoler vi veldig på, sier Wahl.

FYSIKKEN STEMMER: Andreas Wahl ville vise at fysikken er til å stole på. Da ble programmet «Med livet som innsats» utviklet. Foto: Mariann Habbestad

Han ønsket å finne den beste måten til å vise at man stoler på fysikken. Da kom han på ideen til serien:

– Den ultimate måten å vise det på er å legge sitt eget liv i potten og teste det, forteller fysikeren.

I serien «Med livet som innsats» har Wahl blant annet skutt seg selv under vann, grillet seg selv levende, vært en menneskelig lynavleder, flydd med ballonger og sendt en knuseball mot seg selv.

– Ifølge fysikken skal den (knuseballen, journ.anm.) ikke komme høyere opp når den kommer tilbake. Men når det kommer ett tonn med knusekule mot deg i ganske stor fart, så begynner selv jeg å lure på om jeg skal stole på fysikken eller ikke, forteller Wahl.

Til tross for at han følte litt på nervøsitet og at beina innimellom ble til gelé, var han ikke redd for å dø.

– Jeg følte vi var langt unna død, takket være naturlovene, sier han.