Halvor Bakke møtte veggen: – Var livredd for å aldri bli glad igjen

Halvor Bakke (50) fikk sitt store gjennombrudd da han var med i programmet «Homsepatruljen» på TV 3 i 2004, og har siden da vokst fram som en guru innen interiør.

De siste årene har han gjort stor suksess med programmet «Eventyrlig oppussing», i tillegg til å være foredragsholder og utvikle egne interiørkolleksjoner.

– Jeg hadde rundt 180 reisedøgn i fjor, forteller Bakke som fyller 50 år denne helga.

Falt sammen

Men all suksessen har sin pris, og en høstdag i 2019 sa det stopp. Bakke kom hjem etter å ha holdt sitt siste foredrag for høsten, og plutselig sitter han hjemme alene i Stavern og gråter.

– Jeg møtte veggen med et brak. Sitter plutselig og griner, skjønner ikke en dritt, forteller han i et intervju med God kveld Norge.

Etterpå går han til søsteren som bor like ved. Der kollapser han. Heldigvis får han raskt legehjelp og god støtte.

De neste ukene blir han hjemme og får medisiner hele døgnet.

– Jeg husker ingenting. Det er helt svart. Jeg spiste ikke, bare en mandarin om dagen i en uke, sier han og fortsetter:

– Jeg var livredd for at jeg ikke skulle bli glad igjen, at jeg ikke skulle kjenne på glede, forteller Bakke.

Se det ærlige videointervjuet med Halvor Bakke øverst.

Tøft arbeidspress

Bakke hadde kjent på et arbeidspress over mange år. Mange ville samarbeide med han, og gjennom året hadde han fort rundt 180 reisedøgn.

– Alt er jo på en måte positivt ladet, men det blir for mye over lang tid, forklarer han.

Etter jobbreisene var det heller ingen som satt hjemme og ventet på han. I 2016 hadde det ti år lange forholdet til Ricard Fagerström tatt slutt.

– Det er i kombinasjon med lengselen etter å være to. Du hadde ikke noen å ventilere tingene med underveis. Alt dette pakket inn gjorde at nå var det bare mørkt, forklarer Bakke.

– Hvor langt tror du dette kunne gått?

– Det tør jeg ikke tenke på.

Gikk utover kollegaer

I ettertid sier Bakke at han burde forstått at det fantes løsninger, men det var noe han hadde vanskeligheter med å se når han stod i det kjipe.

– Alle sier: «Det blir bra, du kommer til å smile igjen», også tenker du bare: «Men hold kjeft».

Mørket han hadde inni seg gikk også ut over de han jobbet med, ulike samarbeidspartnere.

– De kunne godt få mailer med flere utropstegn i stedet for punktum. Jeg var liksom krass i kommunikasjonen, og det er jeg dritlei meg for, sier han og fortsetter;

– Det er folk som bare vil deg vel, og gjør alt for at jeg skal få lov til å gjøre og skape mine ting, også er man sånn.

Han føler enda ikke han har helt gjort opp for seg etter dette.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Jeg har ikke helt tatt den unnskyldningen enda, den beklagelsen. Men jeg kjenner at det er noe jeg må og vil. Litt med dette. Det er en del av prosessen, forteller han.

Vil være åpen

TV-personligheten ønsker å være åpen om hvordan det var når smellen kom.

– Dette er ikke noe unikt for meg, det er veldig mange som kjenner på et sånt press, et arbeidspress, at det blir for mye, og at du ikke får til å mestre hverdagen din, forteller Bakke.

I dag har han det selv mye bedre, og klarer å se fremover.

– Jeg har nok en eller annen styrke inni der som på en måte ikke vil gi opp, sier han, og fortsetter;

– Jeg vil jo si at jeg er lykkelig nå. Jeg er jo en av Norges mest privilegerte mennesker, som får lov til å jobbe med alt det jeg bare drømmer om. Jeg er kjempeheldig, og utrolig takknemlig for alt jeg får oppleve, forteller Bakke.