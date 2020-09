Sørloths ønske: Vil til RB Leipzig

Alexander Sørloths klubbframtid nærmer seg en avklaring, og slik det ser ut nå tyder alt på at karrieren fortsetter i tysk fotball.

Etter det TV 2 forstår skal 24-åringen nemlig være klar på at han selv ønsker seg til tyske RB Leipzig. Det stemmer overens med opplysningene til Daily Mail, som tirsdag rapporterte at Sørloth skal ha gitt beskjed om at han ikke kommer til å bli Tottenham-spiller.

TV 2 har tidligere rapportert at Sørloth i lang tid har vært enige om de personlige betingelsene med den tyske storklubben, som i august besøkte han i Trondheim. Selv skal Sørloth ha blitt overbevist om at Leipzig er det rette karrierevalget på det nåværende tidspunkt.

Tirsdag kveld la RB Leipzig dessuten ut en kryptisk melding som kan tyde på at ting er i ferd med å nærme seg.

«King of The North», lød den enkle meldingen - nøyaktig det samme kallenavnet som Alexander Sørloth har fått i tyrkisk fotball.

Klubben fulgte riktig nok opp med bilde av deres svenske spiller Emil Forsberg, men det er likevel liten tvil om at ting i Sørloth-sagaen nærmer seg en avklaring.

Tirsdag fortalte pappa Gøran at han forventet en avklaring i løpet av få dager.

Vil bli satset på som midtspiss

Den kanskje viktigste årsaken til at Alexander Sørloth ønsker seg til RB Leipzig er at han har følt seg svært ønsket over tid.

Og han har fått klare signaler på at han skal satses på som midtspiss. Det har vært svært viktig for trønderen, som har vært klar på at han ønsker å spille uke inn og uke ut.

Det var blant annet et av momentene hans far Gøran Sørloth løftet fram som viktige da han lot seg intervjue om sønnens klubbframtid tirsdag.

– Punkt to er at han føler at han vil bli satset på i den posisjonen han vil spille; Alexander er ingen allrounder. Vi mener at han er en midtspiss. Han kan selvsagt spille andre plasser, men da er han ikke så god. Det er spiss han burde være, sier pappa Gøran Sørloth.

Ifølge pappa Sørloth handlet punkt en om at sønnen måtte ha den gode magefølelsen. Den skal han over tid ha hatt på nettopp RB Leipzig.

RB Leipzig, som endte på tredjeplass plass i tysk Bundesliga i fjor, sesongåpner hjemme mot Mainz til helga.

Allerede før den tid kan Alexander Sørloth være på plass i tysk fotball.